Le mouvement de résistance palestinien Hamas a dénoncé les parachutages limités d’aide humanitaire effectués par Israël sur certaines parties de la bande de Gaza, les qualifiant de « stratagème trompeur » pour gérer la famine dans le territoire assiégé, plutôt qu’à y mettre fin.

« Le recours du régime criminel israélien à des largages aériens limités d’aide humanitaire sur certaines parties de Gaza n’est qu’une manœuvre trompeuse qui visent à redorer l’image d’Israël auprès de la communauté internationale », a éclairé le groupe basé à Gaza dans un communiqué publié dimanche.

« Les opérations de largage aérien et les soi-disant “couloirs humanitaires” du régime israélien constituent une politique scandaleuse, dont le but est de gérer la famine, et non d’y mettre fin », peut-on lire dans le communiqué.

Le Hamas a réitéré que la seule solution pour mettre fin à la politique brutale de famine à Gaza est de mettre fin à l’agression israélienne, de lever le siège criminel et d’ouvrir pleinement les points de passage terrestres afin de garantir l’acheminement de l’aide dans le cadre des mécanismes de distribution de l’ONU.

« Les mesures prises par le cabinet du criminel de guerre Netanyahu pour imposer des mécanismes inhumains de contrôle de l’aide et perpétuer la famine – qui ont déjà tué plus de 1 000 civils et blessé près de 6 000 autres – constituent clairement des crimes de guerre », a-t-il averti.

Le Hamas a enfin souligné la nécessité urgente d’une pression officielle et populaire internationalement soutenue pour lever le siège, mettre fin au génocide et aux crimes de famine, et ne pas se laisser tromper par la propagande du régime fasciste de Tel-Aviv.

Au moins 11 Palestiniens déplacés ont été blessés ce dimanche 27 juillet dans le nord de Gaza, lorsque des colis alimentaires sont tombés sur leurs tentes lors d’un largage aérien.

Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a, également, lancé une alerte concernant une catastrophe humanitaire sans précédent, informant que plus de 100 000 enfants, dont 40 000 nourrissons, sont menacés de famine mortelle en raison du blocus.

Il est à noter que le bilan total des décès dus à la famine et à la malnutrition s’élève actuellement à 122, dont 83 enfants, et pourrait s’aggraver rapidement avec la persistance du siège et de la fermeture des points de passage.

Par ailleurs, les agences des Nations unies et les organisations humanitaires ont émis des alertes critiques, indiquant que les réserves d’aliments thérapeutiques pour les enfants qui souffrent de malnutrition sévère sont sur le point de s’épuiser, mettant en danger la vie de milliers de personnes parmi les plus vulnérables.

Au moins 59 733 Palestiniens sont tombés en martyre, principalement des femmes et des enfants, et 144 477 autres personnes ont été blessées lors de l’attaque brutale israélienne contre Gaza depuis le 7 octobre 2023.