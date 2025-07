Le chef de l’Agence spatiale iranienne (ISA), Hossein Salariyeh, a confirmé la réception des premiers signaux de télémétrie du satellite Nahid-2 récemment lancé, affirmant que les signaux indiquent que le satellite est actuellement intact et fonctionne comme prévu sur son orbite désignée.

S’adressant à la chaine de télévision iranienne Press TV dimanche, deux jours après le lancement du satellite depuis le cosmodrome de Vostochny, une base de lancement spatial dans l’est de la Russie, Salariyeh a déclaré que l’objectif actuel est de tester méthodiquement chaque sous-système pour s’assurer qu’il fonctionne correctement.

Il a également noté que ce satellite est un satellite de télécommunications, utilisant les communications en bande Ku, largement utilisées pour établir des communications à large bande dans le monde entier.

Le chef de l’Agence spatiale iranienne a également déclaré que l’agence avait effectué des tests et des évaluations approfondis de ce satellite.

« Étant le premier satellite iranien en orbite, notre priorité est d’évaluer la conception et la construction de ses sous-systèmes et équipements. Conformément à notre procédure standard, la première étape consiste à stabiliser l’orbite et à contrôler les composants du satellite liés à son état », a-t-il déclaré.

Salariyeh a en outre souligné que le déploiement réussi de Nahid-2 représente une avancée majeure dans les capacités spatiales du pays, précisant que la construction du satellite de nouvelle génération Nahid-3 est déjà en cours.

Le satellite Nahid-2, fabriqué en Iran, a été lancé avec succès sur une orbite de 500 km, le vendredi 25 juillet, à bord d’une fusée russe Soyouz.

Conçu pour offrir un large éventail de capacités de communication et de recherche, Nahid-2 prendra en charge la transmission sécurisée de données, le stockage à bord et la connectivité directe entre les systèmes satellitaires et le contrôle de mission.

Les observateurs ont qualifié cet événement de progrès dans l’infrastructure de communication spatiale de l’Iran.

Pour la première fois dans la flotte de satellites de la République islamique, Nahid-2 servira également de banc d’essai pour les systèmes de propulsion chimique et à gaz chaud, les technologies utilisées pour le contrôle d’attitude ou la gestion précise de l’orientation d’un satellite en orbite.

En plus de sa série d’innovations, le satellite effectuera un positionnement radio sans GPS en utilisant des données TLE (Two-Line Element), un format orbital standardisé qui permet un suivi de localisation autonome dans l’espace.

