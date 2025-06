L’armée d’occupation israélienne a commis un nouveau massacre contre les Palestiniens qui attendaient la distribution de l’aide dans les centres gérés par la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), une organisation soutenue par les États-Unis et gérée par Israël.

« Nous avons transporté au moins 31 martyrs et environ 200 blessés à la suite de tirs de chars et de drones israéliens sur des milliers de citoyens (…) qui allaient chercher de la nourriture au centre d’aide américain » sur l’axe de Netzarim, au sud-ouest de Gaza-ville, a déclaré à l’AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.

Mardi, au moins 36 Palestiniens ont été tués et plus de 200 autres blessés également devant ce centre de distribution de l’aide. La GHF a fait l’objet de critiques croissantes de la part des responsables palestiniens et de l’ONU pour avoir opéré sous le commandement militaire israélien et pour ne pas avoir assuré la sécurité des civils.

Les médias palestiniens ont rendu compte ce mercredi de raids et bombardements israéliens meurtriers sur les régions suivantes :

à proximité de la mosquée al-Tawba dans la ville de Deir al-Balah au centre. (vidéo ci-dessous)

au nord de camp de Nousseirat et près du pont Wadi Gaza, dans le centre,

à proximité du complexe médical Nasser et sur les zones d’al-Qarara à Khan Younes au sud

Images ci-dessous après un raid israélien mardi sur la région Bir20 à al-Mawaci à Khan Younes

sur le quartier al-Sabra à Gaza-ville

près de l’école Ousama ben Zaid à al-Saftaoui qui héberge des déplacés au nord de la ville de Gaza.

9 martyrs ont été recensés à Khan Younes.

Enfant martyr après un raid israélien sur Bir20

Depuis le 1er juin, au moins 555 Palestiniens ont été tués dans toute la bande de Gaza, soit une moyenne de plus de 55 morts par jour, dont 95 personnes tuées dans toute la bande pour la seule journée du 4 juin. Plus de 160 ont succombé devant les centres de l’aide GHF.

L’armée israélienne a également émis mardi un ordre d’évacuation forcée, exigeant que tous les civils restants dans le nord de Gaza évacuent vers le sud.

Source: Divers