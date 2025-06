Donald Trump a appelé jeudi Israël à ne pas attaquer l’Iran, affirmant qu’un accord sur son programme nucléaire restait proche, alors que Téhéran a juré d’augmenter sa production d’uranium enrichi en réponse à l’adoption par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) d’une résolution le condamnant pour « non-respect » de ses obligations en matière nucléaire.

Un sixième cycle de négociations entre l’Iran et les Etats-Unis est prévu dimanche à Mascate sous médiation omanaise.

Je ne veux pas qu’ils interviennent

Selon l’AFP, le président américain a reconnu qu’une frappe israélienne contre l’Iran « pourrait très bien se produire », même s’il s’est refusé à dire qu’elle était imminente, et indiqué que le risque d’un « conflit massif » au Moyen-Orient avait conduit les Etats-Unis à réduire leur personnel diplomatique dans la région, en Irak notamment.

Malgré cela, « nous sommes assez proches d’un bon accord » sur le nucléaire iranien, a déclaré M. Trump à la Maison Blanche.

Interrogé sur ses discussions avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, il a répondu : « Je ne veux pas qu’ils interviennent, parce que je pense que cela ferait tout capoter ».

Selon des médias américains, dont le New York Times et NBC News, Israël semble préparer une attaque imminente contre l’Iran.

« J’aimerais éviter le conflit. L’Iran va devoir négocier un peu plus durement, c’est-à-dire qu’il va devoir nous donner certaines choses qu’il n’est pas prêt à nous donner pour l’instant », a encore affirmé Donald Trump.

Washington exige que l’Iran renonce totalement à l’enrichissement, ce que Téhéran refuse en y voyant un droit « non négociable ».

D’autre part, Trump a indiqué qu’« il existe un risque de conflit majeur », notant que « quelque chose pourrait survenir prochainement », tout en espérant qu’un conflit n’éclate pas dans la région.

Tout en déclarant qu’une frappe israélienne contre l’Iran était une possibilité, il a ajouté : « Je ne dis pas qu’une frappe israélienne est imminente.»

Mardi, les médias israéliens avaient rapporté que Trump avait déclaré à Netanyahu qu’il n’avait pas encore renoncé aux négociations avec l’Iran, et qu’une attaque contre l’Iran devait désormais être retirée de l’ordre du jour.

Les défenses israéliennes seraient submergées

Le site américain Axios a révélé en outre que l’envoyé américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a averti que la réponse de l’Iran à toute frappe israélienne sur ses installations nucléaires pourrait submerger les défenses aériennes israéliennes et provoquer des pertes importantes.

Selon un responsable américain et une source bien informée, Witkoff, aurait tenus ces propos en faisant part à de hauts sénateurs républicains « la volonté d’Israël de frapper rapidement l’Iran en cas d’échec diplomatique ».

« Les États-Unis craignent que les défenses aériennes israéliennes ne soient incapables de contrer une riposte iranienne qui comprendrait des centaines de missiles », aurait-il averti.

Les forces américaines seraient exposées

Le site Axios a souligné que l’Iran s’était engagé à frapper des cibles américaines dans la région si ses sites nucléaires étaient attaqués, soulignant la volonté de Washington de « retirer ses diplomates et les familles de militaires qui pourraient être en danger ».

Selon le site web, le commandant du Commandement central américain, Eric Kurilla, a lui aussi mis en garde devant la Commission des forces armées de la Chambre des représentants que « toute frappe israélienne contre l’Iran exposerait les forces américaines au Moyen-Orient à des représailles iraniennes ».

Kurilla arrivera à Tel-Aviv samedi prochain pour des entretiens avec de hauts responsables politiques et militaires israéliens au sujet de l’Iran. Il devrait également se rendre dans des pays de la région.

Une résolution illégale

Jeudi, le chef de l’OIEA, Mohammad Eslami, a jugé « illégale » la résolution de l’AIEA, et souligné que son pays avait respecté ses engagements. Il a rappelé que son pays s’est affranchi de certaines obligations fixées par l’accord de 2015, après le retrait unilatéral américain en 2018, sous le premier mandat de Donald Trump.

Les Affaires étrangères iraniennes et l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA) ont annoncé que « les ordres nécessaires » avaient été donnés « pour lancer un nouveau centre d’enrichissement dans un endroit sécurisé ».

Israël a aussitôt appelé la communauté internationale à « une réponse décisive » contre l’Iran, dont les actes constituent selon lui « une menace imminente pour la sécurité et la stabilité » internationales. Israël a maintes fois menacé d’attaquer les sites nucléaires iraniens.

L’Iran a averti qu’il répondrait à toute frappe israélienne en ciblant les « installations nucléaires secrètes » d’Israël.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé jeudi que la résolution de l’AIEA « ajoutait à la complexité des discussions » avec Washington. »Nous serons à Mascate pour défendre les droits du peuple iranien », a-t-il dit.

UE: éviter l’escalade

L’Union européenne a appelé l’Iran à « éviter toute mesure qui contribuerait à une escalade ».

La France a dénoncé « la poursuite assumée de l’escalade nucléaire de l’Iran » et l’Allemagne a appelé Téhéran à renoncer « de manière crédible » à tout projet d’armement nucléaire.

« Si les pourparlers échouent, le risque d’une escalade militaire devient beaucoup plus immédiat », estime Hamidreza Azizi, chercheur invité à l’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité.

« Bien qu’il soit possible que la démonstration de force des Etats-Unis et d’Israël soit destinée à créer une pression menant à une percée diplomatique, les enjeux sont très élevés et les deux parties semblent camper sur leurs positions », a souligné Hamidreza Azizi pour l’AFP, pour qui « sans progrès sur les demandes essentielles, la diplomatie pourrait seulement retarder, et non prévenir, une confrontation ».