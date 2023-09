Le Comité suprême de mise en œuvre de l’accord de sécurité commun avec l’Iran a annoncé mardi l’évacuation définitive des quartiers généraux des groupes séparatistes terroristes iraniens situés à proximité de la frontière commune.

Le comité a affirmé, dans un communiqué, que cette évacuation sur la base de l’engagement de la République d’Irak et de la République islamique d’Iran envers les termes de l’accord de sécurité commun, et grâce aux efforts conjoints du gouvernement fédéral, du gouvernement régional, et le comité suprême conjoint entre les deux pays.

Le communiqué ajoute : « Les groupes terroristes ont été transférés dans un endroit éloigné de la frontière et leurs armes leur ont été confisquées en vue d’être considérés comme des réfugiés conformément aux contrôles du HCR ».

Il a souligné que « les forces fédérales frontalières sont déployées dans ces zones et que le drapeau irakien y a été hissé, car elles y seront présentes en permanence ».

Le communiqué souligne que « évacuer ces groupes des grottes et des abris proches de la frontière et les éloigner de celle-ci est une étape importante et majeure qui exige d’assumer notre responsabilité pour les protéger et achever la mise en œuvre des autres étapes de l’accord ».

Il a également appelé toutes les parties à « éviter les déclarations négatives et à soutenir une action commune et une coopération continue dans l’intérêt des deux pays ».

Le communiqué a ajouté : « Le représentant du Secrétaire général des Nations Unies a assisté à la réunion tenue à Erbil et à Bagdad et a exprimé son plein soutien au gouvernement irakien dans la mise en œuvre des dispositions de l’accord, avec la possibilité de traiter avec ces groupes aussi longtemps que possible car ils ont un statut civil ».

Il a transmis la position de l’Irak selon laquelle la sécurité des frontières est une « responsabilité partagée entre les deux pays », soulignant que l’accord de sécurité « est une référence pour résoudre tout différend ou violation qui survient ».

Le communiqué a souligné que « le dialogue est le moyen le plus sûr de résoudre tout problème ou désaccord afin de renforcer les relations distinguées et formidables que nos peuples entretiennent ».

En août dernier, l’Iran a convenu avec l’Irak de fermer les quartiers généraux des groupes terroristes au Kurdistan et de les désarmer, dans un délai fixé au 19 septembre.

Source: Médias