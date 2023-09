Un important défilé militaire a été organisé ce jeudi 21 septembre dans la capitale yéménite Sanaa, pour célébrer la 8eme commémoration de la révolution du 21 septembre 2014. Il a été couronné par un discours du chef de l’organisation Ansarullah, Abdel Malek Badreddine al-Houthi qui a salué la possession du Yémen de la technologie balistique qui selon lui est « en évolution ascendante ».

« C’est l’embargo imposé à son pays qui a poussé les forces armées yéménites à se lancer dans l’industrie militaire « du revolver au missile », ce qui « contrarie les objectifs de l’offensive », a-t-il affirmé.

Il a accusé les Etats-Unis d’avoir mené des politiques offensives contre son pays pour le pousser vers l’effondrement, exploitant les dissensions internes . « Avant la révolution, l’armée yéménite a sombré dans des conflits internes sous la supervision américaine », a-t-il souligné.

« Les Américains ont voulu que les Yéménites déruisent leur pays dans une mascarade tragique. Mais le peuple les a repoussés. La révolution du peuple yéménite a vaincu la volonté américaine », a-t-il assuré.

Le numéro un de Sanaa a aussi accusé la Coalition arabe conduite par l’Arabie saoudite d’avoir tué des milliers des fils du peuple yéménite via une campagne d’extermination accompagnée d’un embargo. « En même temps que la guerre militaire était menée une guerre médiatique destinée à démanteler le front interne pour dissimuler ses actions horribles », a-t-il dit aussi.

La plus importante parade militaire

Avant le discours de Badreddine al-Houthi, et en présence du chef du Haut-conseil politique de l’organisation Ansarullah, Mahdi al-Machat et de hauts-responsables yéménites, du Parlement et du gouvernement des conseils municipaux, plusieurs unités des forces terrestres, aériennes et maritimes de l’armée yéménite ont paradé sur la place Sabiine (Soixante-dix).

De nouveaux équipements militaires ont été exposés pour la première fois dont des missiles balistiques, des drones et des systèmes de défense antiaérienne des missiles maritimes, des vedettes, des radars.

Des hélicoptères qui ont été réparés ou réaménagés ont participé à la parade pour la première fois.

Les équipements maritimes suivants ont été exposés :

* des vedettes dont Nazir, de fabrication locale capable de réaliser des manœuvres et de transporter des missiles de moyennes portée et de défense aérienne. Ainsi que des vedettes de type Asef 1, 2 et 3 , Mallah, Toufane, (les 3 générations)

* des mines maritimes de type Thaqeb, Karrar, Moujahed, Awis, Masjour

* des missiles maritimes de type Sejjil, Roubij, Faleq, Mandab Assef et Sayyad.

* des missiles ailés de 180 km de portée au carburant solide, qui portent des têtes explosives de 100 kg et peuvent frapper des cibles maritimes.

Les équipements aériens et de défense aérienne qui ont apparu durant le défilé :

* le missile de défense aériennes Barq de 70 km de portée et 20 km de hauteur : doté d’une ogive à fragmentation hautement explosive, il est utilisé pour affronter des cibles de reconnaissance et militaires à courte et moyenne portée, armées et non armées. Il possède une grande capacité de maniabilité qui lui permet de poursuivre et de cibler facilement des avions de combat.

* Le missile de défense aérienne Saqr-2, doté d’une portée de 150 km et d’une altitude de 35 000 pieds. Doté d’une tête hautement explosive, il est entré en service après plusieurs tests visant à répondre aux défis de cette étape. Il dispose d’une technologie avancée pour lutter contre le brouillage et la guerre électronique, et est utilisé pour affronter tous les types d’avions de reconnaissance et de missiles de croisière.

* des modèles de drones de reconnaissance et de combat de l’Armée de l’Air : Rajoum – Rased – Qasef 2K – Chihab – Mirsad 2 – Khatef 2 – Raqib – Waid 1 – Waid 2 – Samad 1 – Samad 2 – Samad 3.

* L’Armée de l’Air a dévoilé le drone d’attaque Waid 2, d’une portée de 2 000 km et doté d’une ogive pénétrante et à fragmentation, décollant d’une plateforme fixe au sol.

* Elle a présenté le radar Naba’, qui guide des missiles de différents types. Il est doté des systèmes de brouillage les plus récents et fonctionne pendant des heures continues

* les radars B-35, B-16 et B-19 appartenant à l’Armée de l’Air et à l’Air.

* le radar Shafak et le système Oufoq , un système tactique caractérisé par la précision de l’identification et du suivi de cibles à une distance allant jusqu’à 90 km et à une altitude supérieure à 35 000 pieds.

* le missile Miraj, qui est un nouveau missile de défense aérienne. Les missiles de défense aérienne Barq 1, d’une portée de 50 km et d’une hauteur de 15 km. Il possède une ogive à fragmentation hautement explosive et possède des capacités élevées et des technologies avancées qui lui permettent de poursuivre des cibles et de les frapper facilement.

Les unités de la force balistique comprenaient entre autres et pour la première fois :

* le missile Badr 4 : un missile sol-sol de portée moyenne au carburant solide, d’une grande précision.

* le missile Badr Z-0 : missile Cruz sol-mer de longue portée pouvant frapper des cibles terrestres et maritimes fixes et mobiles avec une grande précision

* le missile Mouyoune : sol-mer au carburant solide de portée moyenne pour bombarder les cibles maritimes fixes et mobiles et d’une grande capacite destructrice.

* le missile Aqil : missiles balistique sol-sol de longue portée, au carburant liquide de haute précision

* le missile Mouti’ : Missile sol-air au carburant solide de capacité de manœuvre aérienne et d’une grande rapidité.

* le missile Qods 4 : missile ailé, sol-sol capable de frapper des cibles de haute précision et d’échapper aux radars.

* le système de missiles balistique Toufane : missiles sol-sol stratégiques, de longue portée, au carburant liquide, de haute précision

* le système Tankil, balistique sol-sol et sol-mer au carburant solide de moyenne portée.

* les missiles sa’ir, Mer rouge, Qaher, Qaher 2M, Mouhit, Qods 1, Qods 2 , Qods 3, Hatem, Bourkane, Zoul-Fiqar, Tochka, Zelzal 3, Badr, Badr 1, Badr2 et Badr3.

Les blessés et les mutilés de la guerre des forces armées yéménites ont également défilé .

