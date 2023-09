Lors de sa visite au Caire pour participer à la réunion de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII), le ministre iranien de l’Économie et des Finances Ehsan Khandouzi s’est entretenu, lundi 25 septembre, avec son homologue égyptien, Mohamed Maait. Il s’agissait de la première rencontre de ce niveau entre les ministres iranien et égyptien de l’Économie et des Finances depuis près de dix ans.

Dans un message publié sur son compte X, M. Khandouzi a déclaré avoir eu des « entretiens constructifs » avec son homologue égyptien, indiquant qu’ils ont convenu de créer un comité pour la mise en œuvre de projets communs.

Ailleurs dans ses remarques, le ministre iranien de l’Économie et des Finances a fait part de la détermination de la République islamique d’Iran à élargir ses relations avec les pays voisins et régionaux.

Soulignant les vastes capacités de l’Iran et de l’Égypte, Ehsan Khandouzi a déclaré que Téhéran était prêt à renforcer les coopérations bilatérales dans plusieurs domaines, dont la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures, la Banque islamique de développement, une banque et une compagnie maritime commune entre les deux États, ainsi que l’échange de technologie pharmaceutique et du matériel médical.

Par ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian et son homologue égyptien Sameh Shoukry se sont rencontrés le 20 septembre en marge de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

Dans ce droit fil, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a décrit la réunion comme étant un tournant dans les relations Téhéran-Le Caire et une étape positive dans le cadre de la diplomatie iranienne visant à renforcer les liens avec les pays de la région.

L’Égypte a rompu ses relations diplomatiques avec l’Iran en 1980 après avoir donné l’accueil au Shah déchu de la dynastie Pahlavi et reconnu le régime israélien.

Source: Press TV