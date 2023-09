Les médias saoudiens ont affirmé samedi que « l’Arabie saoudite n’est pas pressée d’établir des relations avec Israël sous les auspices américains ».

Le journal Al-Riyadh a souligné, dans son éditorial de ce Samedi, intitulé « Une paix différente », que « les négociations sur de questions et des dossiers importants seront longues avant d’atteindre des points de convergence entre les parties, et cela pourrait prendre plus de temps que prévu ».

Le journal a indiqué que « les négociations pour établir des relations avec Israël se dérouleront par étapes, il faut préparer le terrain approprié afin que l’accord soit construit sur des bases claires, et que chaque partie sache ce qu’elle a et ce qu’elle doit. »

Ce rapport intervient après que la Maison Blanche a affirmé plus tôt que « les négociations visant à normaliser les relations entre Israël et l’Arabie Saoudite continuent de progresser ».

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale à la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré : « Les deux parties ont établi un cadre de base sur ce vers quoi on peut avancer », indiquant qu’un « cadre de base pour un futur accord » a été atteint, selon ce que le journal Times of Israel .

Kirby a ajouté que « tout le monde doit faire des concessions, comme dans tout accord complexe », sans donner plus de détails.

Hier, des sources régionales proches des négociations ont rapporté à Reuters que l’Arabie saoudite était déterminée à parvenir à un accord militaire engageant les États-Unis à la défendre, en échange d’une normalisation des relations avec « Israël ».

Citant un haut responsable israélien, le site israélien i24 news a affirmé qu’un accord avait été conclu entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre de l’occupation Benjamin Netanyahu pour conserver « l’option de la solution à deux États » dans le cadre de ce qu’il a appelé un « accord global » de normalisation entre l’Arabie saoudite et « Israël ».

Le rapport du site Internet israélien souligne que la Maison Blanche souhaite « qu’Israël fasse des concessions aux Palestiniens afin d’obtenir le soutien des sénateurs démocrates pour un accord qui pourrait également inclure une alliance de défense entre les États-Unis et l’Arabie saoudite ».

Il est à noter que le prince héritier saoudien MBS a affirmé, dans une interview accordée à la chaîne américaine Fox News, le 21 septembre, que l’Arabie saoudite progressait vers une normalisation avec « Israël ».

Selon certaines informations, l’Arabie saoudite lie le dossier de normalisation à l’acquisition d’une centrale nucléaire pacifique avec l’aide américaine, ce que craignent les responsables israéliens, exprimant leur rejet d’un accord qui donne à l’Arabie saoudite la capacité d’enrichir de l’uranium, même si cela est possible sous un parapluie américain.

Source: Médias