Le secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah a déclaré que ce sont les politiques américaines « arrogantes, affreuses et insolentes » qui menacent le Liban, accusant les Etats-Unis d’avoir causé le problème des déplacés syriens que certains officiels libanais considèrent comme une menace existentielle.

Dans son discours prononcé lors du festival organisé dans la banlieue sud de Beyrouth pour commémorer la naissance du prophète Mohammad (P), il a insisté sur la nécessité de régler les causes de ce déplacement sécuritaire et économique.

Selon lui, c’est l’administration qui en est la principale cause, du fait qu’elle a causé la guerre dans ce pays et pui imposé des sanctions dans le cadre de la loi César qui empêche les investissements.

« Pour préserver le Liban il faudrait éliminer la loi César en Syrie », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, sayed Nasrallah s’est attardé dans son allocution sur la nécessité de la célébration de la naissance du prophète, saluant le peuple yéménite pour les rassemblements qu’il a organisés et condamnant les attentats terroristes perpetrés au Pakistan contre ceux qui ont célébré cette commémoration.

Il a aussi évoqué d’autres dossiers libanais et régionaux, dont les incursions israéliennes dans la mosquée al-Aqsa, la délimitation des frontières, et autres.

Le Yémen, l’exemple à suivre

Au début de son discours S. Nasrallah a rendu hommage aux manifestations monstres qui ont célébré au Yémen, la naissance du prophète Mohammad (P) « en dépit des conditions sécuritaires, économiques et sociales difficiles dans ce pays, et qui exprime d’une manière remarquable son attachement eu grand messager Mohammad (P) ».

« C’est un exemple à suivre pour tous les musulmans du monde », a-t-il assuré.

Nasrallah a aussi dénoncé « les assassins takfiristes qui ont fait exploser les mosquées au Pakistan contre des musulmans sunnites et qui célébraient la naissance du prophète Mohamad (P) et commémoraient cette célébration… Le visage takfiriste noir et obscurantiste est un cancer qui tente de se propager dans notre monde islamique pour tuer ceux qui célèbrent la naissance du prophète (P)».

« Et Dieu parachève Sa Lumière »

Evoquant le slogan choisi au Liban pour cette célébration, à savoir le verset coranique « Et Dieu parachève Sa Lumière », qui se trouve dans les deux sourates al-Tawba et as-Saf (traduction : Le Repentir et le Rang), il a assuré que l’islam a été préservé grâce aux sacrifices et sa lumière a été sauvegardée ce qui relève selon lui du miracle.

« Lorsque l’Islam est apparu, il y avait deux empires, celui de César et celui de Kisra et ces deux percevaient le nouvel Etat musulman comme une menace. Au moment où les menaces grandissaient, des versets ont assuré aux musulmans qu’Allah parachèvera Sa lumière et Allah Le Tout Puissant montrera toute sa religion quand bien les mécréants détesteraient ceci »

« La grande diffusion de la géographie du monde islamique en fait partie. Ceux qui croient que la religion islamique serait assiégée dans La Mecque et en Médine et puis éradiqué verront comment il s’est propagé et a été préservé et le sera jusqu’au Jour du Jugement…

« Quarante années après sa naissance, la lumière s’est diffusée depuis la Mecque et dans le monde entier. Oui, c’est le jour le plus grandiose… Nous les musulmans, célébrons plusieurs fêtes, dont celle d’al-Fitr après le mois du jeûne de ramadan… Deux autres dates méritent aussi d’être fêtées : la naissance du grand prophète et le jour de la révélation du message divin. N’avons-nous pas le droit d’exprimer notre joie par cette naissance qui a donné le dernier message et fondé cette oumma et le salut de l’humanité jusqu’au jour de la Résurrection ? Il faut accorder une grande importance à cette célébration pour nos enfants et nos petits-fils et exprimer nos louanges pour ce bienfait divin et considérer que c’est la meilleure occasion dans l’existence…

Comme le cite le saint Coran, ils veulent éteindre la lumière de Dieu pour que l’humain se dégrade jusqu’au rang des animaux comme nous le voyons de nos jours… pour que la perversion règne comme nous le voyons de nos jours…

Ceux qui interdisent cette célébration ne disposent d’aucune base référentielle religieuse, d’aucun indice. Les oulémas chiites sont d’accord sur sa légitimité ainsi que la majeure partie des oulémas sunnites…

Au Liban nous devrions accorder une grande importance à cette célébration de ce jour et œuvrer de concert pour l’améliorer ».

La guerre médiatique, la plus douloureuse

Et sayed Nasrallah de poursuivre que la guerre médiatique a fait partie des moyens utilisés pour combattre l’islam.

« La guerre médiatique ou la guerre douce est la plus dangereuse et la plus féroce. Le Coran dit que ceux qui se sont dressés contre les prophètes et le grand messager voulaient éteindre la lumière de Dieu par leur bouche. Le prophète Mohammad conseillait les associateurs par la logique mais ils recouraient à la diffamation et aux mensonges pour en repousser les gens… Ils l’ont taxé de magicien, de menteur, qu’il est possédé par les djinns… La guerre médiatique ou douce est la pire et la plus dangereuse ce qui n’exclut pas l’impact de la guerre militaire, mais celle de la guerre médiatique est plus douloureuse. D’aucuns peuples ont résisté aux invasions militaires mais se sont effondrés face à la guerre douce…

Ceux qui se sont dressés contre les prophètes et le grand prophète (P) voulaient éteindre la lumière de Dieu, fourvoyer les gens et les plonger dans l’obscurité et la perdition.

Cette guerre se poursuit jusqu’à nos jours. Elle inclut les procès d’intention sur le comportement et les objectifs…

L’islam est préservé

Le Coran qui a été révélé au cœur de Mohammad est préservé jusqu’à nos jours en dépit des conflits que le monde islamique a connus.

Personne n’a pu altérer un seul mot dans ce livre. C’est un miracle divin. Dieu s’est engagé à le préserver et à propager la religion après le prophète. Aujourd’hui il y a plus d’un milliard et demi de musulmans.

Mais Dieu a promis de parachever Sa Lumière par divers moyens dont la supervision divine directe… Il la préserve, la protège, la défend, la soutient. Il montre sa religion sur toutes les religions. Et le second moyen est celui de ses prophètes et ses Loyaux et ses sujets fidèles. Le prophète Mohammad (P) et ses compagnons ont enduré et supporté l’embargo, les tortures et les difficultés mais Dieu les a rendus victorieux en fin de compte et ces sacrifices se poursuivent de nos jours …

L’imam as-Sadeq est l’un des imams qui ont préservé cette religion et qui a transformé la Médine et la mosquée du prophète en une université islamique qui attire les religieux de tout le monde islamique…

Dieu s’est engagé pour que sa Lumière soit parachevée en entier et ceci aura lieu avec l’imam al-Mahdi et le prophète Issa. C’est une promesse divine qui se réalisera nécessairement…

L’unité islamique est la fraternité

La discorde entre les musulmans fait partie de la guerre médiatique. Raison pour laquelle c’est une occasion pour sceller l’unité islamique. L’unité islamique est une évidence qui n’a pas besoin de preuve…

L’Unité islamique ne veut pas dire qu’il faut unifier toutes les écoles islamiques. L’un de ses aspects est la fraternité islamique la coopération islamique et l’action unifiée pour servir des objectifs communs.

Dans la guerre d’octobre 1973, lorsque l’Égypte et la Syrie se sont unies avec le soutien des Etats arabes, Israël était étouffé. Cette unité a failli réaliser une victoire historique. L’Union des atouts de force réalise les victoires et les exploits… »

Ne pas laisser le peuple palestinien ni la mosquée al-Aqsa

Sayed Nasrallah a insisté sur la nécessité de soutenir le peuple palestinien et la mosquée al-Aqsa

« Il ne faut pas laisser le peuple palestinien ni la mosquée al-Aqsa.

Les Musulmans et les gouvernements devraient assumer leurs responsabilités. Ces agressions sionistes ne devraient pas devenir habituelles pour eux. Pour éviter que la mosquée ne soit divisée temporellement ou spatialement, ou transformée en une synagogue.

Les sionistes devraient entendre la voix des musulmans concernant la première qibla des musulmans mais hélas au lieu de cela certains Etats s’orientent vers la normalisation.

N’importe quel Etat qui opte pour la normalisation devrait être condamné, loin des louanges politiques parce c’est une profanation des sacro-saints islamiques et chrétiens et c’est un renoncement aux Palestiniens et un renforcement de l’ennemi. »

La délimitation des frontières terrestres, une erreur

Sayed Nasrallah s’est prononcé sur les discussions en cours sur les frontières terrestres. Il a dit :

« Dans le dossier de frontières terrestres on a dit beaucoup de choses sur la position de la Résistance et du Hezbollah et sa vision. Mais à l’origine l’utilisation du terme de délimitation des frontières terrestres est une erreur parce qu’elles sont déjà délimitées.

Certains points frontaliers devraient être évacués par l’ennemi dont le point B2, le nord de la localité al-Ghajar et certaines zones appartenant à la localité al-Mari ainsi que les hameaux de Chébaa et les collines de Kfar Chouba.

D’aucuns voient un lien entre les frontières terrestres et notre candidat à la présidentielle Sleiman Frangiyeh mais ceci est hors de question. De même pour le lien opéré entre ces frontières et les négociations entre l’Iran et les USA. Certains Libanais ne cessent de répéter ces allégations ridicules.

Le Hezbollah ne se sent pas dans l’obligation de répondre aux médiations car ceci relève de la responsabilité de l’Etat et je crois que la prochaine médiation portera sur le nord d’al-Ghajar pour résoudre la question des deux tentes

Nous n’acceptons aucun compromis concernant nos droits sur nos eaux et nos terres. Toute démarche pour libérer la terre sera discutée entre la résistance et l’Etat.

Bloc 9 : des indices positifs

Tous les indices sont positifs sur la présence de pétrole dans le bloc 9. Le consortium pétrolier a présenté une demande d’autorisation pour explorer les deux blocs 8 et 10. Les experts disent que si le bloc 9 n’était pas prometteur, les compagnies n’auraient pas demandé de nouvelles autorisations…

Concernant la présidentielle, une occasion s’est présentée par l’initiative du président Nabih Berri mais elle a été dilapidée par les tracasseries politiques…

Il faut s’enquérir sur l’initiative de la France. La délégation qatarie déploie des efforts quotidiens. Les tractations se poursuivent entre le Hezbollah et le CPL. Rien n’est clair. Il n’y a rien de nouveau… »

Les déplacés syriens, les causes et non les conséquences

Sayed Nasrallah a évoqué le dossier des déplacés syriens qui fait couler beaucoup d’encre.

« Certains estiment que le dossier des déplacés syriens présente une menace existentielle pour le Liban mais ils ne font rien pour le résoudre…

Il faut mettre au point un plan stratégique national sur lequel les Libanais seraient d’accord pour le présenter au monde et faire pression sur le gouvernement intérimaire…

Nous avons besoin de connaitre les chiffres exacts des déplacés syriens, tous les chiffres donnés sont des spéculations…

Il faut résoudre les causes de ce déplacement et non les conséquences. Le premier responsable du déplacement sécuritaire en est celui qui a allumé la guerre c’est-à-dire l’administration américaine. Il en est de même pour le déplacement économique en raison des sanctions américaines décrétées avec la loi de César, à la fin de la guerre…

Pour que le Liban soit sauvegardé, il faut éliminer la loi César en Syrie, Lorsque les sociétés pourront investir en Syrie, des centaines de milliers de syriens y reviendront…

Il faut former des commissions à partir des blocs parlementaires et des ministres qui représentent toutes les forces politiques pour résoudre cette affaire qui est considérée comme étant une menace existentielle comme ils disent…

Il y a une idée qui circulent qui mérite d’être discutée : pourquoi empêcher les Syriens de se rendre en Europe. Pourquoi ne pas leur permettre de le faire par les moyens légaux et non pas clandestinement par les moyens illégaux via les bateaux en caoutchouc avec tous les risques qu’ils encourent…

Cette idée obligera les Etats européens à venir à Beyrouth et au sérail gouvernemental et à demander aux Libanais ce qu’ils demandent pour stopper cette migration…

Il ne faut surtout pas laisser régner une atmosphère d’animosité à l’encontre des déplacés syriens. Il faut recourir à la loi. Il ne faut pas se comporter comme s’il est permis de s’en prendre à eux. Cette affaire ne peut être réglée par les insultes et l’agressivité…

Si le Hezbollah confisquait le pouvoir au Liban, comme certains le prétendent, il aurait envoyé le Premier ministre pour discuter avec le gouvernement syrien du dossier des déplacés. C’est la preuve que cette allégation est mensongère.

Les politiques américaines menacent le Liban

Aujourd’hui, celui qui menace la conjoncture démographique au Liban n’est ni la Syrie si les déplacés syriens mais les politiques américaines arrogantes, ignobles et insolentes.

Je sais que l’ambassadrice américaine s’ingère en personne lorsque les forces de sécurité libanaises décident de rapatrier des syriens pour des raisons juridiques et elle enquête pour savoir qui a pris la décision et qui l’a exécutée. Et les responsables libanais se doivent de lui répondre, sous la menace des sanctions américaines.

Sayed Nasrallah a conclu son discours en renouvelant l’allégeance au messager de Dieu, s’engageant à porter la lumière et à la propager dans le monde.

Source: Al-Manar