A l’occasion de l’anniversaire du prophète Mohammad (S) et de la semaine de l’Unité islamique, le Leader de la République Islamique a reçu en audience, ce mardi 3 octobre, un groupe représentatif de la nation ainsi que les responsables gouvernementaux, les ambassadeurs des pays musulmans et les participants à la Conférence de l’Unité.

L’Ayatollah Sayed Ali Khamenei a rappelé tout d’abord que Le Grand Prophète de l’Islam (PSL) avait offert à l’humanité le remède à toutes ses souffrances.

« La profanation du saint Coran n’est pas l’œuvre d’une seule personne ignorante, il faut identifier tous ceux qui sont derrière cette série d’actes ignobles », a ensuite affirmé le Leader très touché par ce qui se passe depuis plusieurs mois en Occident et qui portent atteinte à notre prophète et à nos profondes croyances.

Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Khamenei, affirme que l’hostilité envers l’islam est plus évidente que jamais, citant comme preuve la profanation du Saint Coran en Occident.

« Un exemple en est l’insulte au Saint Coran – ce qu’un idiot ignorant fait et un gouvernement soutient », a déclaré le Guide suprême.

« Le problème n’est pas seulement l’insulte au Coran ou le lieu où cela est survenu ; notre problème concerne les planificateurs de ce crime et de cet acte haineux. Ils pensent pouvoir affaiblir le saint Coran, mais ils se trompent. Ils ne font que se ridiculiser », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le numéro un iranien a expliqué que « le régime sioniste est plein de haine et de colère, non seulement envers nous, mais aussi envers les autres pays. Ce n’est pas comme si le régime sioniste était satisfait des pays lointains et qu’il se plaignait seulement de ses voisins. Il déteste aussi l’Égypte, l’Irak et la Syrie. Pourquoi? Parce que leur objectif était d’installer une entité du Nil à l’Euphrate et que cela ne s’est pas produit. Ces pays ne l’ont pas autorisé pour différentes raisons ».

« Bien sûr, le Coran dit : « Soyez en colère et mourez de colère». Ce sera le cas. Ils meurent maintenant et, par la grâce de Dieu, cette parole « soyez en colère et mourez de colère » est en train de se réaliser dans le cas du régime sioniste », a affirmé l’Ayatollah Khamenei.

Le chef de la Révolution islamique a également réprimandé les pays cherchant à normaliser leurs relations avec Israël, déclarant que « le régime sioniste est voué à la disparition ».

« La position définitive de la République islamique est que l’aventure de la normalisation des relations avec l’entité sioniste est vouée à l’échec total, a déclaré l’Ayatollah Khamenei.

« Ils font une erreur et, comme le disent les Européens, ils parient sur un cheval perdant », a-t-il affirmé devant un groupe de personnes, de responsables gouvernementaux, d’ambassadeurs de pays islamiques et d’invités à la conférence de l’unité internationale qui se tient cette semaine à Téhéran.

L’Ayatollah Khamenei a rappelé aussi que la situation actuelle en Israël n’est pas de nature à encourager un quelconque rapprochement avec ce régime et que les pays candidats à la normalisation « ne devraient pas commettre cette erreur ».

« Aujourd’hui, le mouvement palestinien est plus en forme que jamais, depuis ces 70 voire 80 dernières années et la jeunesse palestinienne et le mouvement anti-usurpation, anti-oppression et antisioniste sont plus vivants et plus prêts que jamais, comme vous vous même le constater ».

« Et si Dieu le veut, ce mouvement portera ses fruits, et comme l’Imam [Khomeini] a décrit le régime usurpateur comme un cancer, si Dieu le veut, ce cancer sera éradiqué par le peuple palestinien et par les forces de résistance de toute la région. »

Source: Avec PressTV