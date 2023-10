Les médias israéliens ont rapporté mardi que « la manœuvre du Jihad islamique a semé la panique parmi les colons de l’enveloppe de Gaza ».

Le correspondant pour les affaires arabes de la chaîne israélienne 13, Hezi Simantov, a souligné que « la décision de procéder à une manœuvre balistique à Gaza, près de la frontière avec Israël , a déclenché les sirènes d’alarme et à semer la panique parmi les habitants de l’enveloppe de Gaza qui sont nerveux à cause des missiles, et ce depuis des années ».

Ce matin, les Brigades d’alQods, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique en Palestine, ont effectué « une manœuvre militaire offensive à balles réelles baptisée les martyrs sont les précurseurs de la victoire », et ont déclaré qu’elle s’inscrit dans le cadre de la levée du niveau de préparation du combat de ses moudjahidines, coïncidant avec le 36ème anniversaire du lancement du mouvement.

Les Brigades d’alQods ont expliqué, dans un communiqué publié sur Telegram, que « la manœuvre militaire implique des forces d’élite et un certain nombre de spécialisations militaires de terrain, notamment les missiles, l’artillerie, l’anti-blindage et le renseignement ».

Le texte a souligné que « la manœuvre offensive simule des situations réalistes sur le terrain, attaquant plusieurs sites militaires et fortifications sionistes avec une haute intensité de tir, les contrôlant et évitant les pertes parmi ses combattants ».

Demain mercredi, les Brigades Al-Qods devraient organiser une marche militaire solennelle dans la ville de Gaza. Elles organiseront également un festival le 6 octobre sur la place Al-Katiba, à l’ouest de la ville de Gaza, simultanément entre la Syrie et le Liban, baptisées Les martyrs sont les précurseurs de la victoire.

Source: Médias