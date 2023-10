Plusieurs vidéos témoignent depuis des mois d’injures ou d’agressions commises contre des chrétiens par des colons juifs dans la ville occupée d’AlQuds.

Après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une nouvelle vidéo montrant des colons juifs cracher au passage de pèlerins chrétiens à AlQuds, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit vouloir empêcher la répétition de ces pratiques.

« Nous allons prendre des mesures d’urgence contre ce genre d’actions », déclare Netanyahu dans un communiqué.

Le texte ne fait référence à aucun événement précis, mais est publié au lendemain de la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant un groupe de juifs ultraorthodoxes célébrant la fête de Souccot, parmi lesquels de jeunes garçons, cracher par terre au passage de pèlerins portant une croix dans la vieille ville d’AlQuds.

Des vidéos sont postés sur les réseaux sociaux depuis des mois montrent des pèlerins chrétiens qui font l’objet d’insultes et d’agressions de la part de colons juifs dans la ville sainte d’AlQuds.

Le 21 septembre, le patriarche latin de Jérusalem Pierbattista Pizzaballa, créé cardinal samedi à Rome par le pape François, avait noté que le phénomène des attaques contre les chrétiens dans la Vieille Ville n’était « pas nouveau » mais qu’on observait « une hausse des chiffres » sur une « période récente ».

Cette progression pourrait être liée selon lui à une présence plus forte qu’auparavant de mouvements juifs « ultraorthodoxes » ou « sionistes religieux », mais aussi à une « question d’éducation », quand « certains rabbins […] incitent » à ce genre de comportement ou à tout le moins « les approuvent ».

Le coordinateur du Conseil œcuménique des Églises de Jérusalem, Youssef Mitri, a déclaré au site palestinien WAFA que « les pèlerins chrétiens à AlQuds ont été soumis à des agressions répétées au cours des deux dernières années, notamment sous l’actuel gouvernement israélien ».

Il a expliqué « qu’ils ont mis en garde, au nom du Conseil des Églises, contre ces agressions visant les chrétiens, leurs installations et leurs terres ».

Et d’ajouter : « il existe un mécontentement parmi les dirigeants de l’Église face au manque d’intervention du monde pour mettre fin à ces agressions, qui se répètent fréquemment, notamment depuis qu’une statue du Christ a été attaquée et brisée il y a six mois ».