Une source de sécurité iranienne a affirmé mercredi à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « Téhéran a obtenu des informations privées révélant une liste de professionnels des médias étrangers qui reçoivent des pots-de-vin du bureau du Premier ministre d’occupation, Benjamin Netanyahu ».

La source a déclaré à Al-Mayadeen que la liste « comprend des personnalités des médias européens, américains et israéliens », expliquant que « toutes leurs informations et les sommes qu’ils ont reçus provenaient directement du bureau de Netanyahu ».

La source a révélé que « les informations secrètes provenaient du bureau de Netanyahu via une mémoire électronique », notant « qu’elles comprenaient des dossiers secrets sur des personnalités politiques israéliennes opposées à Netanyahu, ainsi que des photos personnelles d’elles ».

La source de sécurité iranienne a souligné que « toutes les photos personnelles et les fichiers secrets israéliens se trouvent désormais auprès des autorités de sécurité iraniennes, et « qu’elles pourraient les publier plus tard ».

Ces déclarations interviennent après que le ministre iranien du Renseignement, Ismail Khatib, a annoncé il y a quelques jours qu’il avait déjoué une série de tentatives d’assassinat qui visaient un certain nombre d’universitaires sunnites, d’officiers des Gardiens de la révolution iraniens et de juges, expliquant qu’ elles devaient avoir lieu samedi dernier, afin d’attiser les divergences nationales et sectaires en Iran.

À la mi-septembre, l’assistant politique et sécuritaire du gouverneur du Kurdistan d’Iran, Mehdi Ramadani, a annoncé avoir déjoué une tentative d’assassinat contre le père de la jeune Iranienne, Mahsa Amini, et les plans de ces tentatives d’assassinat coïncidaient avec le premier anniversaire du déclenchement des émeutes en Iran.

Auparavant, le ministère iranien de la Sécurité a pu, grâce à la surveillance des renseignements, arrêter 3 dirigeants de groupes anti-iraniens à l’étranger, qui travaillaient contre l’Iran en Allemagne, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, au moyen d’opérations complexes et précises, et ils ont été amenés en Iran.

Il convient de noter que le ministère a annoncé le démantèlement d’un réseau d’espionnage opérant pour le renseignement étranger, en mai dernier, et des réseaux terroristes affiliés à « Israël » en août dernier.

Source: Médias