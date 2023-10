Le Hezbollah a présenté ses condoléances pour la mort de plusieurs dizaines de militaires et civils syriens dans l’attaque aux drones perpétrée jeudi contre l’académie militaire de Homs, lors d’une cérémonie de remise des diplômes. Il a mis en garde contre « le danger de la conspiration mondiale en cours contre la Syrie » qui selon lui se pointe « chaque fois plus la vie revient à la normale ».

Ci-dessous le texte du communiqué :

« Le Hezbollah présente à Son Excellence le Président Bachar al-Assad, Président de la République arabe syrienne, aux dirigeants, officiers et soldats de l’armée syrienne et au peuple syrien frère, ses plus sincères condoléances et ses sentiments les plus sincères de sympathie et tristesse pour les martyrs militaires et civils (tués) lors de la cérémonie de remise des diplômes à l’académie militaire de Homs, dans le crime terroriste condamnable commis par des bandes de la haine, de l’apostasie et du terrorisme.

Ce crime odieux et condamnable confirme une fois de plus la nature de la bataille qui se poursuit depuis plus d’une décennie avec les groupes terroristes et leurs opérateurs régionaux et internationaux, ainsi que le danger de la conspiration mondiale en cours contre la Syrie et son peuple inébranlable, laquelle se pointe de nouveau, avec un soutien extérieur explicite, pour exercer son rôle criminel chaque fois plus la vie revient à la normale et chaque fois plus le peuple syrien jouit de sécurité et de stabilité, et ce en parallèle avec les sanctions injustes qui attisent ses souffrances à tous les niveaux.

Le Hezbollah assure son plein soutien et son ferme engagement aux côtés du commandement, de l’armée et du peuple syriens dans cette bataille. Nous sommes tous pleinement confiants que cette tragédie tragique n’affaiblira pas la Syrie, mais consolidera sa force, son courage et sa détermination à affronter, gagner et préserver l’unité de la Syrie et la sécurité de son cher peuple.

Le Hezbollah invoque Dieu Le Tout-Puissant d’accorder la miséricorde aux martyrs, un prompt rétablissement aux blessés et la patience et la consolation à leurs familles. »

Source: Al-Manar