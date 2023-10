L’armée syrienne a bombardé le quartier général de Hayaat Tahrir al-Sham à proximité des villages d’Al-Qahira et d’Al-Ankawi dans la plaine d’Al-Ghab, à l’ouest de Hama, selon la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Selon alMayadeen, une frappe aérienne russe a bombardé un convoi de Hayaat Tahrir al-Sham alors qu’il quittait la ville d’Idlib en direction de la prison centrale.

Un bombardement de missiles par l’armée syrienne sur des sites terroristes à Idlib a provoqué un certain nombre de morts appartenant à Hayaat Tahrir al-Sham près du rond-point Al-Siyasa, au centre de la ville d’Idlib.

Hayaat Tahrir al-Sham a évacué ses positions sur la place de sécurité et fermé le siège de ce qu’il appelle le Gouvernement du Salut dans le bâtiment du gouvernorat après son évacuation.

Les ambulances appartenant à Hayaat Tahrir al-Sham ont transporté les terroristes blessés vers les hôpitaux de campagne d’Ibn Sina et d’al-Majd dans la ville d’Idlib.

Auparavant, les bombardements aériens syro-russes ont repris sur les positions du Parti islamique du Turkistan dans la plaine d’Al-Ghab, au nord-ouest de Hama et dans la campagne occidentale d’Idlib.

Les raids se sont concentrés sur une colline près de la ville de Qarqour dans la plaine d’Al-Ghab, au nord-ouest de Hama, ainsi que sur des sites autour de la ville de Jisr al-Shughur, à l’ouest d’Idlib.

Les défenses aériennes de l’armée syrienne ont répondu à un drone au-dessus de Homs dans la région d’Al-Waer, notant que le drone survolait la zone où se trouve l’hôpital militaire de Homs.

Depuis hier, l’armée syrienne a lancé des bombardements d’artillerie et de missiles, visant principalement les quartiers généraux du Parti Turkestan et de la Brigade des migrants, à Jéricho, Jisr al-Shughur, Idlib, Binnish et Sarmin, en réponse à l’attaque terroriste qui a visé l’armée.

Le Parti Turkestan et la Brigade Muhajireen sont les deux factions qui possèdent la technologie des drones.

Selon des informations propres à alMayadeen, des pièces de drones avancés « ont été transférées aux deux factions il y a trois mois, et c’est la France qui leur a fourni cette technologie ».

Hier jeudi, des organisations terroristes armées ont ciblé la cérémonie de remise des diplômes des officiers du Collège militaire à Homs, à l’aide de drones transportant des munitions explosives.

Selon le dernier bilan annoncé par le ministère syrien de la Santé, le nombre des martyrs de l’attentat terroriste de Homs s’élève à 89 martyrs, dont 31 femmes et 5 enfants, tandis que 277 ont été blessés.

Source: Médias