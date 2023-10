La ville yéménite de Saada a été le théâtre ce dimanche d’une marche populaire massive en soutien à l’opération Déluge d’Al-Aqsa de la résistance palestinienne.

Au cours de la marche, la foule a brandi des drapeaux, des banderoles et des slogans yéménites et palestiniens réiterant « la position du peuple yéménite et son plein soutien au peuple palestinien et à sa vaillante résistance face à l’arrogance et aux crimes de l’occupation israélienne ».

Le communiqué des marches populaires de Saada a annoncé sa bénédiction et son soutien à l’opération Déluge d’Al-Aqsa , affirmant que « c’est la bataille de la nation entière et la bataille de tous les peuples libres du monde qui marque le moment de l’humiliation d’ « Israël. »

Le communiqué ajoute : « Nous déclarons notre disposition à tout développement militaire ou sur le terrain requis par la confrontation avec l’ennemi israélien », notant : « Nous déclarons notre pleine autorisation au commandant de faire toutes options stratégiques pour la confrontation avec l’ennemi à tout moment et lieu. »

Le communiqué des Marches de Saada a appelé les peuples de la nation islamique à se mobiliser pour soutenir la résistance palestinienne par tous les moyens possibles jusqu’à ce que la victoire soit réalisée, avertissant : « Les forces de l’arrogance et de la normalisation doivent comprendre qu’elles sont impuissantes face à un déluge ».

Le Conseil politique suprême du Yémen a béni la bataille du déluge d’Al-Aqsa et les victoires réalisées », soulignant » le droit du peuple palestinien et des factions de la résistance à combattre l’ennemi occupant par tous les moyens légitimes et possibles ».

En parallèle, la ville côtière de Hodeidah, sur la mer Rouge, à l’ouest du Yémen, a été témoin d’une marche publique massive pour approuver et soutenir l’opération du déluge d’Al-Aqsa contre l’occupation israélienne.

Les participants à la marche ont salué l’opération exceptionnel menée par les héros de la résistance palestinienne pour répondre aux crimes de l’occupation israélienne.

Les participants ont brandi des slogans en soutien aux héros de la résistance et aux opérations de réponse aux crimes de l’occupation, exprimant leur fierté pour « les sacrifices des héros de la résistance et leur bravoure dans la défense de la terre, de l’honneur et de la souveraineté palestiniennes ».

