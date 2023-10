Les médias israéliens ont rapporté que les colons du nord « n’ont nullement confiance en l’armée israélienne ».

L’un des journalistes de la chaîne israélienne 13 a affirmé : « Son téléphone mobile était rempli de messages de soldats de réserve venus pour être enrôlé dans l’armée et ayant constaté que l’équipement militaire de base n’était pas présent ».

Dans une interview accordée à la Douzième chaîne israélienne, l’un des colons de la bande de Gaza s’est interrogé : « Où est le mensonge de l’armée israélienne et de la force aérienne grandiose? S’adressant au Premier ministre Benjamin Netanyahu, à ses membres et au chef de l’armée israélienne, il a dit : « Vous êtes des zéros et votre parole ne vaut rien, et vous êtes des chiens et des fils de chiens ».

Parallèlement, les médias israéliens ont affirmé que » jusqu’à présent, l’armée israélienne ne s’est pas remise de sa surprise et de son échec », notant « qu’un grand nombre de combattants de la résistance se trouvent toujours à l’intérieur des colonies de l’enveloppe de Gaza ».

Plus tôt dans la journée, les médias israéliens ont rapporté de » sévères critiques » de la part des colons des colonies entourant Gaza à l’encontre des institutions sécuritaires et militaires.

Ils ont affirmé : « Nous avons été abandonnés à notre sort… Les combattants sont entrés dans les maisons et ont fait ce qu’ils voulaient », s’interrogeant : « Dans quel scénario une chose pareille se produirait-elle en Israël ? »

La télévision française BFM a également publié des messages de colère et des questions de colons autour de la bande de Gaza, concernant l’échec des renseignements sur les attaques terrestres, aériennes et maritimes du Hamas.

Pour sa part, le journal Times of Israel a rapporté que les « familles des prisonniers stupéfaites » ont déclaré que le gouvernement d’occupation « les avait abandonnés alors qu’il recherchait la plupart des jeunes hommes qui sont toujours portés disparus », après l’opération Déluge d’Al-Aqsa.

Le journal ajoute : « De nombreux proches ont déclaré se sentir abandonnés par les autorités » ajoutant que « les familles des prisonniers israéliens ont qualifié la situation de chaos ».

Cela s’inscrit dans le cadre de l’évolution militaire de l’opération Déluge d’Al-Aqsa : les Brigades al-Qassam ont annoncé qu’elles étaient en mesure, ce soir et aujourd’hui à l’aube, « de mener des opérations d’infiltration afin de renforcer nos moudjahidines avec des forces et du matériel dans un certain nombre d’endroits dans nos territoires occupés, y compris à Sofa, Hawlit et Yatid dans l’axe de Rafah.

