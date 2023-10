Le porte-parole des Brigades Al-Qods, Abou Hamza, a affirmé que « s’il se soucie de la vie de ses soldats, officiers et colons devenus prisonniers aux mains de la résistance, l’ennemi sioniste doit immédiatement cesser de cibler les maisons et de tuer des civils, sinon le sort de ces prisonniers sera inconnu comme celui de Ron Arad un pilote israélien disparu auparavant, depuis plus de 40 ans ».

Abou Hamza a ajouté dans un communiqué vidéo : « Ceci est un message adressé au public ennemi : surveillez le comportement de votre armée contre vos enfants, et comment elle les tue délibérément et met fin à leurs jours en toute imprudence ».

Abu Hamza a souligné : « Devant les massacres sionistes, nous revenons un peu à Netanyahu, qui a affirmé de manière mensongère que la résistance, dans ses opérations derrière les lignes et ses missions de captivité, a tué des enfants et des femmes. Ces allégations sont une tentative désespérer pour justifier ce qui se produit actuellement comme massacres violant le droit humanitaire et qui resteront une honte hantant les défenseurs de la liberté dans le monde qui se vantent de respecter les lois et les réglementations qui protègent l’humanité, à l’exception des Palestiniens qui sont forcés tenu de vivre et d’être tué comme le veut l’ennemi ».

Abou Hamza a noté que « c’est notre droit en tant que résistance de défendre notre peuple face aux massacres qui sont perpétrés à chaque minute, et nous poursuivrons notre réponse dans les profondeurs sionistes sans relâche face à la poursuite des actes barbares et face à une agression hystérique contre des civils, traduisant l’état de choc de l’ennemi face à ce qui s’est passé sur le champ de bataille ».

Et de poursuivre : » Nos forces d’élite des Brigades Al-Qods, aux côtés de nos frères de l’élite héroïque d’Al-Qassam, poursuivent leurs affrontements et leurs combats sur plusieurs fronts au sein des sites et des colonies de la région appelée enveloppe de Gaza ».

Il a expliqué : »Tout le monde doit comprendre que nous sommes des chercheurs de liberté et que nous sommes confrontés face à face à l’armée et aux soldats de l’ennemi, alors qu’il cible délibérément et intentionnellement des personnes innocentes, en particulier les enfants et les femmes ».

Source: Médias