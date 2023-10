À Beyrouth, plusieurs agences diplomatiques ont transmis des menaces et des avertissements américains mettant e garde contre l’ingérence du Hezbollah dans la guerre en cours en Palestine occupée, a indiqué le quotidien libanais al-Akhbar dans son édition ce mercredi.

De retour rapidement dans la capitale libanaise à la demande de son administration, l’ambassadrice américaine Dorothy Shea a rencontré mardi le président de la Chambre des représentants Nabih Berri.

Elle l’a informé que le Liban devrait « réduire la tension ».

Selon des visiteurs d’Ain al-Tineh, Shea a déclaré à Berri: « nous ne voulons pas que le Liban soit impliqué dans la guerre, et nous avons demandé aux forces internationales de s’acquitter de leurs tâches, et nous avons également demandé à l’armée libanaise de prendre en charge le maintien de la sécurité et d’empêcher le déploiement d’éléments palestiniens dans les zones frontalières. Washington tiendra le Liban responsable de toute attaque lancée contre Israël à partir du territoire libanais ».

Elle a ajouté que « Washington et la communauté internationale ne resteront pas les bras croisés en cas d’implication du Hezbollah dans la guerre contre Israël ».

Selon a-Akhbar, Berri a répondu à la diplomate américaine: « Nous ne sommes pas intéressés par l’escalade, allez parler avec les Israéliens ».

Le quotidien libanais a appris que Shea a demandé au commandement de l’armée d’empêcher tout mouvement dans le sud et à la frontière avec la Palestine occupée en soutien à Gaza, en particulier vendredi prochain. Le Hamas a appelé les peuples des pays du cordon qui entourent la Palestine occupée de se diriger vers les frontières pour exprimer leur soutien à la cause palestinienne et au Déluge d’al-Aqsa.

