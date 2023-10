Les aéroports internationaux de Damas et d’Alep ont été mis hors service à la suite d’une agression israélienne qui l’avait visés aujourd’hui.

Le ministère de la Défense a fait noter dans un communiqué: « Vers 13h50 cet après-midi, l’ennemi israélien a mené simultanément une agression aérienne aux missiles, prenant pour cible les aéroports internationaux d’Alep et de Damas, ce qui a entraîné des dommages aux pistes des deux aéroports et leur mise hors service ».

Et la source d’ajouter: « Cette agression est une tentative désespérée de la part de l’ennemi criminel israélien pour détourner l’attention de ses crimes à Gaza et des pertes considérables qu’il subit par la résistance palestinienne, et elle fait partie de l’approche continue dans le soutien aux réseaux terroristes extrémistes que l’armée syrienne combat dans le nord du pays, et qui constituent un bras armé de l’entité sioniste. L’armée arabe syrienne continuera à les poursuivre et à les frapper jusqu’à ce qu’ils soient éradiqués ».

Source: Avec SANA