Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, s’est entretenu avec le ministre iranien des Affaires Etrangères Hossein Amir-Abdollahian, arrivé le jeudi soir 12 octobre à Beyrouth.

Sayed Nasrallah et M.Abdollahian ont discuté « des développements dans la région après le Déluge d’AlAqsa, de l’agression israélienne continue contre Gaza, des crimes brutaux commis contre toute la population gazaouie, la mosquée d’Al-Aqsa et la Cisjordanie », a rapporté ce vendredi 13 octobre les Relations médiatiques du Hezbollah.

« Les deux dirigeants ont évalué les positions internationales et régionales ainsi que les résultats potentiels ».

Et d’ajouter : « Sayed Nasrallah et M.Abdollahian se sont consultés des responsabilités que toutes les parties doivent assumer ainsi que des positions à prendre face à ces évènements historiques ».

Le chef de la diplomatie iranienne a été accompagné par le ministre adjoint des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, Mehdi Shushtari, et de l’ambassadeur d’Iran à Beyrouth, Mojtaba Amani.

Rappelons que le Hamas a lancé une offensive surprise et massive, le samedi 7 octobre, contre les colonies de l’enveloppe de Gaza, en riposte aux agressions israéliennes continues contre le peuple palestinien en Cisjordanie occupée et à la profanation de la mosquée Al-Aqsa.

L’opération Déluge d’Al-Aqsa a entrainé la mort de plus de 1300 colons et soldats israéliens et la capture d’une centaine d’autres.

Par contre, les autorités d’occupation se sont vengées des civils, en bombardant les domiciles résidentiels, les centres médicaux et les mosquées à Gaza. Selon le ministère palestinien de la Santé, le nombre des martyrs palestiniens à Gaza s’est élevé à plus de 1 537 et le nombre des blessés à plus de 6 600.