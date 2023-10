Le ministère de l’Intérieur de Gaza a déclaré que l’occupation israélienne ment lorsqu’elle dit qu’elle dit qu’elle bombarde les structures de la résistance, assurant qu’elle commet des crimes de génocide à l’encontre des familles palestiniennes dans la bande de Gaza.

Selon un bilan encore provisoire relayé par les médias, 70 familles gazaouies ont été décimées dans les raids israéliens de la bande de Gaza.

Sont citées entre autres la famille Chehab, qui a perdu 44 membres en une seule frappe dont des enfants âgés de 2 à 14 ans, la famille Abou Jazar qui a perdu 10 membres, la famille al-Kurd, la famille Abou Daqqa…

(Ci-dessus, des enfants martyrs de la famille Abou Daqqa)

L’entité sioniste « vise les civils et les installations civiles. Les enfants et les femmes sont tués à tout moment. Il n’y a pas de zone sécurisée dans la bande. Aucune région n’est en dehors du périmètre des bombardements israéliens. L’occupation coupe l’électricité et l’eau et interdit l’entrée de denrées alimentaires et médicales depuis 6 jours », a précisé le ministère dans un communiqué.

Jeudi, le ministère de la Santé de Gaza avait indiqué que 60% des victimes sont des femmes et des enfants.

Selon un dernier bilan du ministère de la Santé, le nombre des martyrs a atteint les 1537, dont 500 enfants et celui des blessés les 6612, dont 1614 enfants.

Les chiffres de jeudi rendaient compte que 535 bâtiments résidentiels ont été détruits, ainsi que 27 sièges administratifs.

Dans son communiqué, le ministre de l’Intérieur s’est adressé à son tour au peuple palestinien et à tous les arabes et musulmans leur demandant d’agir partout pour soutenir les habitants de la bande de Gaza.

Source: Médias