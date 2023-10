Lors d’une manifestation organisée dans la banlieue sud de Beyrouth, en soutien à la Palestine et à Gaza, le vice-secrétaire général du Hezbollah cheikh Naim Qassem a déclaré que la bataille Déluge d’al-Aqsa est le résultat naturel de la criminalité du régime sioniste », rappelant l’histoire de l’implantation d’Israël en Palestine.

« Pourquoi voudraient-ils oublier que cette opération énorme réalisée par les combattants de la résistance palestinienne est contre une entité qui a été plantée dans la région sous la supervision britannique, européenne et américaine ? » a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : « l’entité sioniste a perpétré des massacres dans tous les villages palestiniens et a délogé les Palestiniens par les meurtres et les massacres sous un parrainage international tout au long de 75 années de crimes organisés alors Déluge d’al-Aqsa est intervenu pour dire non »

Et cheikh Qassem d’assurer : « cette entité ne restera pas dans notre région. Nous allons la chasser tant que nous respirons ».

Selon lui, cette opération est « le présage de la libération de toute la Palestine de la mer au fleuve ».

« Nous sommes à l’ère des victoires et non des défaites. Attendez-vous a tout. Nous n’avons pas peur de vos navires de guerre. Nous n’avons pas peur de vos déclarations. Nous riposterons », a-t-il averti.

Le numéro deux du Hezbollah a dit aussi : « Le Hezbollah connait bien ses devoirs et nous sommes entièrement préparés et totalement prêts. Nous suivons à la minute près (ce qui se passe). Les contacts réalisés derrière les coulisses par des acteurs internationaux pour garantir que nous n’interviendrons pas dans la bataille ne nous affecterons pas ».

Il a souligné : « Nous avons l’image d’une résistance noble et intègre qui œuvre pour la libération et se comporte avec humanité. Nous avons vu comment ils ont libéré une femme colon et ses deux enfants. S’ils ont pris des prisonniers c’est pour libérer leurs prisonniers. Ils aspirent à la victoire ou au martyre. En contrepartie, nous avons l’image d’une entité criminelle et lâche qui se cache derrière ses équipements et utilisent les moyens les plus horribles pour tuer ».

Et de poursuivre : « Ils prétendent bombarder les sièges du Hamas alors qu’il y a eu 500 enfants et 250 femmes martyrs sur les 1500. Où sont donc les sièges du Hamas ? Où sont les combats avec les combattants ? Ce sont des crimes et non une guerre. C’est une agression criminelle internationale soutenue par les Américains et les Européens ».

En réponse aux assertions américaines qui ont comparé la résistance a Daech, il a répliqué : « Ils ont oublié que ce sont eux qui ont fabriqué Daech, l’ont conduit, et lui ont ouvert les frontières. Mais leur criminalité qui tue plus de 150 personnes en une seule frappe de missile montre qu’ils sont pires que Daech et leur fin sera similaire à la fin de Daech ».

Et le responsable du Hezbollah de conclure : « Israël met au point un plan pour éradiquer le Hamas. Et moi je leur dis vous ne faites que mobiliser davantage chaque enfant et chaque musulman pour vous combattre un jour. Vous allez droit vers votre fin et votre élimination ».

Source: Al-Manar