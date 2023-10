Le Président Bachar al-Assad a affirmé, lors de sa rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, et la délégation qui l’accompagne, son soutien au peuple palestinien et à sa lutte légitime contre l’occupation israélienne pour reprendre ses droits spoliés depuis plus de sept décennies.

Il a souligné également « la gravité et la violence des crimes de guerre de l’armée d’occupation israélienne en bombardant les civils à Gaza et les déplaçant, et la nécessité pour tous de s’unir pour stopper les crimes commis par l’entité sioniste contre le peuple palestinien en utilisant des armes prohibées internationalement ».

Le Président syrien Bashar al-Assad a estimé que « les crimes et les massacres commis aujourd’hui par l’entité sioniste contre les Palestiniens sont une tentative de pression sur le peuple palestinien pour qu’il renonce à ses droits légitimes », soulignant que « le déni continu du droit du peuple palestinien à établir son État indépendant et à vivre dignement et librement est la principale cause de ce qui se passe actuellement en Palestine, et que la région ne connaîtra pas la stabilité si l’entité sioniste et les pays occidentaux continuent à nier cette vérité historique et humaine ».

Il a également indiqué que « l’entité sioniste doit mettre en œuvre les résolutions internationales relatives au retrait des territoires occupés ».

Le président al-Assad et Amir-Abdollahian ont également discuté « des développements sur les territoires palestiniens occupés et de l’escalade dangereuse de l’occupation israélienne contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie », affirmant « la nécessité de soutenir les droits légitimes du peuple palestinien ».

Quant à lui, le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné l’importance d’intensifier les efforts internationaux pour mettre fin aux crimes commis par l’entité sioniste contre le peuple palestinien.

