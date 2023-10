Le député du bloc parlementaire Loyauté à la résistance du Hezbollah, Hassan Fadlallah à affirmé sur la chaine staellitaire libanaise Al-Mayadeen que « selon nos données, les Palestiniens tiennent toujours le coup, et nous le voyons à travers la précision des bombardements des colonies ».

Il a ajouté : « L’incapacité de l’occupation à entrer à Bint Jbeil en 2006 après 33 jours d’agression et de destruction se répétera à Gaza » soulignant que « la résistance à Gaza se défend elle-même et défend son peuple, comme c’est le cas en Cisjordanie et à alQods ».

Et de poursuivre : « L’ennemi essaie de se présenter comme une victime et dissimule largement les pertes dans ses rangs » indiquant que « les portes-avions américains ne sont pas quelque chose de nouveau pour nous, et nous avons affirmé à maintes reprises que nous ne prêtons pas attention aux menaces et que nous nous préoccupons de la défense de notre pays. Nous sommes préparés à tous les niveaux et à toutes les possibilités.

Il a souligné : » Nous sommes prêts à toute éventualité, les développements se précipitent or l’ennemi sait par où commencer, mais il ne sait pas où il finira » notant que « notre position est soigneusement étudiée et nous prenons en compte tous les scénarios ».

Fadlallah a déclaré que » les pays occidentaux et les partis qui nous ont contactés directement ou indirectement n’ont pas reçu de réponse de notre part concernant nos prochaines étapes » ajoutant « nous ne sommes pas en mesure de révéler à l’ennemi les mesures que nous prendrons, et cette bataille est la bataille de la nation ».

Il a ajouté : » Ce qui se passe à Gaza est une guerre israélienne dans laquelle des crimes sont commis contre le peuple palestinien. L’ennemi fait face à une résistance solide à Gaza, et le peuple palestinien persévérera, avec les forces de résistance à ses côtés ».

Fadlallah a insisté que » nous sommes au cœur de cette bataille. Nous ne sommes bien sûr pas neutres et il est naturel pour nous d’être du côté de la Palestine. Quant à la traduction de cela, nous ne fournissons pas d’informations à l’ennemi. La résistance connaît bien son devoir et ce qu’elle doit faire dans le contexte de la confrontation majeure qui a lieu à Gaza » ajoutant que « le peuple de la résistance, ses moudjahidines et ses dirigeants ne s’arrêtent pas aux intimidations et aux pressions américaines que nous avons subies auparavant ».

Fadlallah a estimé que « la réponse actuelle de la résistance fait partie du paysage, tandis que l’autre partie est liée à ce qui se passe dans la bande de Gaza », ajoutant que « nous sommes prêts à toutes les possibilités et à toutes les options, mais nous ne voulons pas révéler les prochaines étapes car cela fait partie de la bataille ».

Et de poursuivre : » Ce qui se passe actuellement à la frontière s’inscrit dans le cadre de l’action défensive menée par la résistance depuis le premier jour ».

Fadlallah a conclu : « La bataille a actuellement son axe principal à Gaza et la confrontation au Liban s’inscrit dans le cadre du projet de défense nationale de la Résistance ».

Source: Médias