Deux grandes stars du football français et international ont exprimé leur soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza qui subit depuis 10 jours la machine de guerre israélienne.

Karim Benzema, l’ancien avant-centre de l’Equipe de France (97 sélections) et du Real Madrid, a pris la parole sur X (anciennement Twitter) le dimanche 15 octobre.

« Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants » a écrit le footballeur de 35 ans, transféré à Al-Ittihad (Arabie saoudite) en juin dernier.

Avant lui, Nabil Fekir, champion du monde en 2018 avec les Bleus, avait envoyé un message de soutien « indéfectible » au peuple palestinien et appelé au retour de la « paix et de la justice ». Le milieu offensif du Real Bétis avait évoqué un « apartheid subi depuis trop longtemps », lui aussi via son compte X.

Quant à Youcef Atal, le latéral droit de l’OGC Nice, il a relayé dans une publication éphémère sur le réseau social Instagram, une vidéo du prédicateur cheikh Mahmoud al-Hasanat qui déclare : « Que Dieu envoie un jour noir pour les juifs ».

Menacé par le maire de Nice « qu’il n’aurait plus sa place » dans le club de football niçois, il a présenté ses excuses.

« Je tiens à clarifier mon point de vue sans aucune ambiguïté : je condamne fermement toutes formes de violence, où que ce soit dans le monde, et je soutiens toutes les victimes », a écrit Youcef Atal sur Instagram le dimanche.

Le vendredi 13 octobre, le président de la Fifa Gianni Infantino a présenté les condoléances de l’instance aux présidents des Fédérations de football palestinienne et israélienne dans une lettre envoyée, précisant que la Fifa se joignait « aux appels à une fin immédiate des hostilités et pour l’apaisement immédiat des souffrances des peuples israélien et palestinien ».

Source: Agences