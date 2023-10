Le ministère de la Santé de Gaza a rapporté que « des centaines de martyrs ont été tués, selon des estimations préliminaires, dans un bombardement israélien délibéré visant l’hôpital alMaamadani du centre de Gaza ».

Le ministère a affirmé « qu’il y a encore des centaines de victimes sous les décombres, suite à la prise pour cible de l’hôpital alMaamadani par l’occupation ».

Le porte-parole du ministère de la Santé, Ashraf Al-Qudra, a souligné « qu’il y avait plus de 500 victimes dans la prise pour cible de l’hôpital alMaamadani d’Al-Ahly, tout en annonçant également « une panne totale d’électricité à l’hôpital d’Al-Shifa ».

Le directeur de l’hôpital Al-Shifa à Gaza a déclaré que « les opérations sont réalisées sans anesthésie et dans la rue ».

Le porte-parole de la Défense civile à Gaza a affirmé « l’incapacité de répondre aux besoins et de soigner les blessés à la suite du vaste et horrible massacre commis par l’occupation contre l’hôpital alMaamadani ».

Le mouvement Hamas a affirmé que « l’horrible massacre de l’hôpital alMaamadani est un crime de génocide qui révèle une fois de plus la vérité sur cet ennemi, son gouvernement fasciste et son terrorisme ».

À son tour, le Mouvement du Jihad islamique en Palestine a déclaré : « Le massacre de l’hôpital alMaamadani fait partie du plan de l’administration Biden visant à anéantir et déplacer la population de Gaza ».

Elle a ajouté : « Ce massacre criminel est un crime de guerre décrit à la veille de la visite de Biden à la tête du Conseil militaire sioniste, qui se prépare à envahir la bande de Gaza », soulignant que « le massacre est une expression que l’administration américaine malveillante mène. cette guerre dans le but de déplacer notre peuple de la bande de Gaza vers le Sinaï ».

Le mouvement Jihad islamique a souligné que « les massacres ne nous effrayeront pas et ne forceront pas notre peuple à quitter ses terres, mais augmenteront plutôt notre détermination dans la résistance ».

Dans un contexte annexe, le porte-parole de l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa, Khalil Al-Dakran, a noté « qu’il n’y avait plus de place pour les blessés ni de réfrigérateurs pour les corps des martyrs ».

Plus tôt dans la journée, un bombardement israélien a visé une école abritant des personnes déplacées qui ont quitté leurs maisons à la suite des bombardements israéliens en cours sur la bande de Gaza, qui ont fait des dizaines de morts et de blessés.

L’agence de l’UNRWA à Gaza a déclaré que « des raids israéliens ont visé une école de l’UNRWA dans le camp d’Al-Maghazi, au cours desquels 6 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres ont été blessées, dont des employés de l’agence », soulignant que « le bombardement de l’école est un acte odieux et montre une fois de plus un mépris flagrant pour la vie des civils ».

L’UNRWA a souligné « qu’ il n’y a plus d’endroit sûr à Gaza ».

Source: Médias