Le Hezbollah a affirmé mardi soir dans un communiqué : « L’humanité pleure le crime horrible et brutal commis par le meurtre sioniste et les gangs criminels à l’hôpital alMaamadani de Gaza, qui a coûté la vie à des centaines de martyrs innocents ».

Le Hezbollah a souligné que « ce massacre s’inscrit dans la continuité des massacres qui l’ont précédé depuis la création de cette entité criminelle et usurpatrice à Deir Yassin, Houla, Sabra et Chatila », notant que « ces crimes dévoilent le véritable visage criminel de cette entité et son parrain Satan, le plus grand criminel, les États-Unis qui assument une responsabilité directe et totale de tous les crimes commis par l’ennemi sioniste ».

Le Hezbollah a noté que « toutes les déclarations de condamnation et de dénonciation ne suffisent plus, et nous appelons les peuples de notre nation arabe et islamique à agir immédiatement dans les rues et sur les places pour exprimer une colère intense et faire pression sur les gouvernements et les États où qu’ils se trouvent » indiquant que « les organisations internationales et régionales doivent prendre des mesures immédiates contre les massacres et le génocide du peuple palestinien opprimé et contre les tentatives forcées de déplacements sous le poids des massacres, du terrorisme et des meurtres ».

Le Hezbollah a conclu : « Que demain, mercredi, est un jour de colère sans précédent contre l’ennemi et ses crimes et contre la visite de Biden à l’entité sioniste pour couvrir et protéger cette entité criminelle » ajoutant « que le message soit clair : aprés ce jour, ce sera le chemin de la résistance, de la victoire et du châtiment pour l’oppresseur ».

Source: Médias