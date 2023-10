Depuis deux semaines pas un jour ne passe sans évènements militaires ou sécuritaires à la frontière entre la Palestine occupée et le Liban. De quoi inquiéter l’establishment israélien qui a ordonné d’évacuer une 29eme colonie frontalière, craignant que le Hezbollah ne soit en train de préparer quelque chose.

Derniers évènements: un groupe de trois hommes armés se seraient infiltrés depuis le Liban vers le nord de la Palestine occupée, ont indiqué les médias israéliens selon lesquelles les forces d’occupation israéliennes procèdent à un ratissage de la zone pour les retrouver.

Selon la chaine de télévision israélienne Channel 13, un homme armé est entré dans la colonie Margeliot depuis le Liban et a ouvert le feu blessant une personne avant de prendre la fuite.

Les médias israéliens ont également rendu compte qu’un obus anti char a été tiré en direction de la position militaire israélienne de la colonie Manara à la frontière avec le Liban

Des correspondants locaux sur place ont indiqué que des roquettes ont été tirées en direction des positions israéliennes de Rwaisat al-Alam et al-Samaqa qui se trouvent dans les environs de la localité libanaise de Kfarchouba.

Par la suite, l’armée d’occupation israélienne a procédé à des tirs de l‘artillerie israélienne sur l’entourage de la localité de Kfarchouba et deux hameaux de Chebaa.

La Résistance islamique (RI) a revendiqué ce vendredi des tirs de missiles guidés sur des positions dans les hameaux de Chebaa occupés, et contre deux positions en face des collines de Kfarchouba.

Elle a aussi assuré avoir visé les position Ramtha, Zibdine, Radar, Rweisat al-Qarn, et Rweisat al-Alam à l’aide d’armes appropriées.

Plus tard, la RI a aussi revendiqué des tirs contre la position Harmon dans le secteur occidental, et « des tirs contre un rassemblement de soldats dans la caserne de Honine occupée », Ramim selon l’appellation israélienne aassurant avoir visé directement les cibles.

Evacuation de Kiryat Shmona

Ce vendredi, « Israël » a commencé à exécuter son plan d’évacuation de la colonie frontalière avec le Liban Kiryat Shmona de ses 23 mille habitants.

Les autorités israéliennes avaient auparavant évacué près de 50 mille habitants des 28 colonies frontalières avec le Liban. Kiryat Shmona est la 29eme. Elle se trouve à 2 km de la frontière libanaise.

Depuis l’opération du Hamas Déluge d’al-Aqsa le 7 octobre et l’offensive israélienne contre la bande de Gaza, la zone frontalière de plus de 100 km entre la Palestine occupée et le sud du Liban est le théâtre de la plus importante escalade militaire entre le Hezbollah et l’entité sioniste depuis la guerre 2006.

Toutes les positions militaires israéliennes frontalières ont été bombardées ou visées par des tirs, 12 chars Merkava au moins ont été endommagés et il y aurait plusieurs dizaines de soldats israéliens qui ont été tués ou blessés. Le Hezbollah a annoncé le martyre de 13 de ses combattants.

Hezbollah prépare quelque chose

Selon les médias israéliens, l’escalade sur le front nord inquiète sérieusement le gouvernement israélien dont le chef Benjamin Netanyahu en a parlé longuement avec le président américain lors de sa visite en « Israël ». Lui faisant part que si le Hezbollah entre en guerre cela aura un impact sur les objectifs à Gaza et demandant aux alliés occidentaux d’Israël d’agir de leur côté.

Des observateurs israéliens ont fait état que les données sur le terrain des actions du Hezbollah contre les positions et les colonies israéliennes montrent qu’il prépare quelque chose.

Ils rendent compte que les chefs militaires sur le terrain parlent d’opérations spéciales dangereuses.

Selon eux, le Hezbollah détruit entièrement certaines positions, il éloigne les soldats de certaines d’entre elles, il détruit d’une façon méthodique et systématiquement les tours de surveillance, de détection, d’observation et celles liées au brouillage et à l’espionnage radio et pourchasse les caméras. Ses combattants manœuvrent dans certains endroits tandis que d’autres frappent les soldats israéliens dans d’autres. Et qu’ils sont dans un état de mobilisation visible, se déplaçant en toute confiance, mettant les forces israéliennes à la frontière en état d’alerte continue.

Ils estiment que le Hezbollah a apporté des centaines de combattants du Hamas et du Jihad islamique à la frontière.

Source: Divers