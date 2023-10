Le directeur du Web Summit, l’un des principaux rendez-vous mondiaux sur l’économie numérique, a annoncé aujourd’hui samedi sa démission de son poste en raison des pressions qu’il a subies, en raison de sa condamnation d' »Israël » sur fond de son agression continue contre la bande de Gaza.

L’Irlandais Paddy Cosgrave a écrit dans son message sur la plateforme X le 13 octobre : « Les crimes de guerre sont des crimes de guerre, même lorsqu’ils sont commis par des alliés, et ils doivent être condamnés », faisant référence à la nécessité de condamner « Israël » pour ses crimes en la bande de Gaza.

« Malheureusement, mes commentaires personnels sont devenus une distraction de l’événement », a déclaré Cosgrave dans un bref communiqué après sa démission, notant que « Web Summit nommera un nouveau directeur général dès que possible ».

Plusieurs sociétés, dont Google et Meta, ont annoncé un boycott du sommet après que Cosgrave ait déclaré sur la plateforme X qu’il était « choqué par la rhétorique et les actions de nombreux dirigeants et gouvernements occidentaux en faveur d’Israël ».

Selon un porte-parole de l’événement, l’édition de cette année, qui devrait réunir du 13 au 16 novembre environ 2.300 startups et plus de 70.000 participants, « se déroulera comme prévu ».

Source: Médias