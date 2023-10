Une délégation du Hamas a atterri mercredi soir à Moscou pour une visite officielle, selon l’agence de presse russe RIA, qui a indiqué que celle-ci était dirigée par Moussa Abou Marzouk, le chef adjoint du bureau politique du mouvement de résistance palestinien.

Alors que Moscou appelle à un cessez-le-feu depuis le début de la guerre israélienne contre la bande de Gaza, le Hamas apprécie cette position.

« La délégation du mouvement a hautement apprécié la position du président russe Vladimir Poutine, ainsi que les efforts actifs de la diplomatie russe pour mettre fin à l’agression israélienne » a ainsi déclaré le Hamas dans un communiqué.

Abou Marzouk, numéro deux du Hamas et chef du bureau des relations internationales, a rencontré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov.

Le responsable russe avait déjà rencontré les dirigeants du Hamas pour tenter de résoudre la question des détenus israéliens, lors de sa récente visite au Qatar.

Depuis plusieurs semaines, la Russie a mis à contribution sa diplomatie pour tenter de trouver une issue aux agressions israéliennes contre Gaza.

Moscou insiste sur la nécessité d’un cessez-le-feu rapide et sur l’ouverture de couloirs humanitaires pour acheminer de l’aide, avait encore souligné récemment Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

M.Abou Marzouk et la délégation qui l’accompagnait se sont également entretenus avec le chef adjoint du ministère iranien des Affaires étrangères Ali Baqeri dans le siège de l’ambassade d’Iran en Fédération de Russie.

En réaction, ‘Israël’ a vivement dénoncé l’accueil de membres du Hamas par la Russie.

‘Israël’ considère l’invitation de hauts responsables du Hamas à Moscou comme « un acte obscène de soutien au terrorisme ». Il a également appelé le gouvernement russe « à expulser immédiatement les terroristes du Hamas », a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Rappelons que le Hamas a lancé une offensive surprise et massive, le samedi 7 octobre, contre les colonies de l’enveloppe de Gaza, en riposte aux agressions israéliennes continues contre le peuple palestinien en Cisjordanie occupée et à la profanation de la mosquée Al-Aqsa.

L’opération Déluge d’Al-Aqsa a entrainé la mort de 1400 colons et soldats israéliens et la capture de 200 autres.

Par contre, les autorités d’occupation se sont vengées des civils, en bombardant les domiciles résidentiels, les centres médicaux, les mosquées et les églises à Gaza.

Plus de 7 028 Palestiniens sont tombés en martyre, dont 2 913 enfants et plus de 18 000 autres blessés, selon le ministère palestinien de la Santé.