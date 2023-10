Le président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé, ce samedi 28 octobre, à ‘Israël’ « d’arrêter immédiatement cette folie » et de mettre fin à ses attaques » contre Gaza dans un message posté sur X (ex Twitter).

« Les bombardements israéliens qui se sont intensifiés hier soir sur Gaza ont encore une fois visé les femmes, les enfants et les civils innocents et a approfondi la crise humanitaire en cours. Israël doit immédiatement arrêter cette folie et mettre fin à ses attaques », a affirmé le dirigeant turc.

Il a aussi invité à un rassemblement organisé samedi par son parti à Istanbul « où nous affirmerons haut et fort que nous sommes aux côtés du peuple palestinien contre la persécution d’Israël ».

Le chef de l’Etat turc a annoncé sa participation à ce meeting intitulé « Grand rassemblement pour la Palestine » et qui se tiendra sur le terrain de l’ancien aéroport Atatürk d’Istanbul.

Erdogan a dans les jours précédents durci son ton à propos des bombardements menés par ‘Israël’ contre Gaza.

Il avait annoncé mercredi renoncer à tous ses projets de déplacement en ‘Israël’ et stigmatisé l’incapacité des Occidentaux à arrêter la guerre à Gaza.

« Le Hamas n’est pas un groupe terroriste, c’est un groupe de libérateurs qui protègent leur terre », avait-t-il aussi dit, attirant les foudres de l’entité sioniste.

Après avoir appelé à la retenue dans les jours qui ont suivi l’opération menée par le Hamas le 7 octobre, le président turc a changé de ton et dénoncé un « génocide » après la frappe israélienne, la semaine dernière, contre un hôpital de Gaza.

Rappelons que le Hamas a lancé une offensive surprise et massive, le samedi 7 octobre, contre les colonies de l’enveloppe de Gaza, en riposte aux agressions israéliennes continues contre le peuple palestinien en Cisjordanie occupée et à la profanation de la mosquée Al-Aqsa.

L’opération Déluge d’Al-Aqsa a entrainé la mort de 1400 colons et soldats israéliens et la capture de 200 autres.

Par contre, les autorités d’occupation se sont vengées des civils, en bombardant les domiciles résidentiels, les centres médicaux, les mosquées et les églises à Gaza.

Plus de 7 326 Palestiniens sont tombés en martyre, dont 3 038 enfants et 18 967 autres blessés, selon le ministère palestinien de la Santé.