Le mouvement Hamas à Gaza a affirmé que « l’ennemi israélien a déployé des chars dans des zones molles (de Gaza) après avoir tout bombardé et brûlé », notant qu’il s’est retiré de certaines zones suite aux affrontements avec les combattants de la résistance ».

Les médias gouvernementaux palestiniens ont, eux aussi, nié les prétentions de l’armée d’occupation, affirmant « qu’il n’y a aucune progression terrestre dans les quartiers résidentiels de la bande de Gaza ».

Ces déclarations interviennent après que le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne ait annoncé « l’expansion de l’opération terrestre à Gaza », ajoutant que l’incursion « pourrait être complexe et longue ».

Le bureau médiatique du gouvernement à Gaza a précisé qu’« il n’y a actuellement aucune présence de véhicules de l’armée d’occupation dans la rue Salaheddine », affirmant que « les mouvements des citoyens sont revenus à la normale ».

Et d’ajouter : « ce qui s’est passé dans la rue Salaheddine était l’incursion de quelques chars de l’armée d’occupation et d’un bulldozer depuis la région de Juhr al-Dik. Ces derniers ont visé une voiture à bord duquel se trouvait 3 citoyens qui sont tombés en martyre ».

Le bureau médiatique a souligné que « l’occupation tente de brosser un tableau irréaliste de la présence de ses soldats dans les zones situées à l’intérieur de la bande de Gaza, mais elle n’y parvient pas sous les frappes de la résistance ».

Dans ce contexte, le mouvement du Jihad islamique palestinien a assuré que « ses combattants poursuivront leur confrontation à l’occupation et ne s’arrêteront pas avant la disparition de l’occupation de nos terres et lieux saints ».

Tirs de roquettes contre les colonies

Entre-temps, les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont annoncé qu’elles ont tiré des salves de roquettes contre les colonies de Netivot, Ashdod et Ashkelon ainsi que le kibboutz Nirim et le site militaire de Mars, en riposte aux crimes israéliens commis à Gaza.

Les médias israéliens ont rapporté que : « deux roquettes sont tombés à Netivot, dont l’un a touché directement un bâtiment, provoquant un incendie ».

Par ailleurs, les Brigades Al-Qassam ont visé un drone israélien dans le ciel de Khan Younes avec un missile « Mutabar ».

Un véhicule de transport de troupes israélien voulant pénétrer à l’est du quartier d’Al-Zaytoun a été visé par un missile « Al-Yassin 105 ».

Pour leur part, les Brigades Al-Qods, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique, ont ciblé avec des obus de mortier le site israélien d’Al-Sarij, à l’est de Khan Younes.

La Résistance gère la bataille

Dans ce contexte, le porte-parole du Hamas, Abdul Latif al-Qanou, a expliqué que « les frappes aériennes Qassam sur et derrière les lignes de front et contre les colonnes de chars démontrent la capacité de la résistance à gérer la bataille ».

Al-Qanou a souligné que « le passage limité par voie terrestre dans certaines zones de la bande de Gaza survient après l’échec de l’occupation à faire passer son vaste plan d’invasion. Il s’agit d’une tentative de restaurer son image ».

Et de souligner : « le meurtre par l’occupation de plus de 8 000 Palestiniens et la destruction de leurs maisons ne constitue pas une victoire, mais plutôt une faillite de l’occupation ».