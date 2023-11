Le journal américain The Washington Post a publié un article intitulé « Israël provoque des destructions et appele cela la paix », dans lequel il explique que les politiciens israéliens décrivent leur campagne en cours dans la bande de Gaza comme une « guerre de justice », alors qu’ils provoquent une profonde crise humanitaire.

Le journal rappele les propos de l’historien romain Tacite qui résonnent encore : » Ils font un désert et ils appellent cela la paix ».

Le journal souligne que « les hommes politiques israéliens, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu, présentent leur campagne en cours dans la bande de Gaza comme une guerre de justice et de vengeance contre la brutalité du mouvement Hamas ».

Et de poursuivire : « Dans son zèle à punir le Hamas, Israël a déjà déclenché une profonde crise humanitaire dans l’enclave assiégée de 2,3 millions d’habitants, tuant plus de 8 500 personnes, dont plus de 3 500 enfants, et détruisant des milliers de bâtiments dans cette zone surpeuplée au milieu d’un conflit armé ».

Le journal a également déclaré que « la dernière frappe brutale avait eu lieu mardi, lorsque les forces israéliennes ont largué des bombes sur le camp de réfugiés densément peuplé de Jabalia, dans le nord de Gaza », ajoutant que « ces bombes étaient apparemment destinées à éliminer un haut commandant militaire du Hamas. Mais les bombes ont rasé tout un quartier, détruisant une vingtaine de bâtiments », selon les témoignages locaux, et tuant plus de 100 personnes.

L’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme a révélé « qu’Israël a largué plus de 25 000 tonnes d’explosifs sur la bande de Gaza dans le cadre de son agression continue depuis le début de la bataille du déluge d’Al-Aqsa, ce qui équivaut à deux bombes nucléaires ».

L’occupation israélienne poursuit son agression contre la bande de Gaza, pour le 27ème jour consécutif, ciblant les maisons de civils, tandis que le nombre de martyrs et de personnes disparues dans la bande dépasse les 10 000, en plus d’environ 32 000 blessés divers.

Source: Médias