Le porte-parole des Brigades Al-Qassam, Abou Ubaida, a annoncé dans un discours audio et vidéo les pertes de l’armée israélienne dans les affrontements terrestres entre la résistance palestinienne et les forces d’occupation pénétrant dans la bande de Gaza.

Il a annoncé qu' »alQassam ont détruit 136 chars et véhicules militaires de l’armée d’occupation sur le champ de bataille », soulignant que « la résistance a causé des pertes massives dans les rangs ennemis ».

Il a également souligné que « ces véhicules, détruits par la résistance sur le terrain dans la bande de Gaza, sont capables d’occuper un vaste pays et à part entière », tandis que « l’ennemi les pousse sur un front qui ne posséde ni char, ni chasseur, ni piste, ni montagne, ni plateau voire il ne s’agit pas d’un terrain difficile ».

En termes de documentation des pertes de l’occupation, Abu Ubaida a annoncé des scènes diffusées par Al-Qassam quelques minutes après son discours, démontrant « un aspect de la grandeur de nos moudjahidines et de leur combat contre l’ennemi enfermé dans les bâtiments, traquant ses chars et les détruisant » soulignant « qu’il s’agit là de la partie émergente de l’iceberg de ce que font et feront nos moudjahidines ».

Dans les détails du terrain, il a expliqué que « la résistance manœuvrait avec les forces d’élite de nos moudjahidines, »c’est pourquoi ils se retournent pour frapper l’ennemi dans ses lignes arrière et lui tend des embuscades ainsi qu’à ses chars ».

Il a ajouté que « la résistance a détruit les véhicules israéliens à partir d’un point zéro et avec des armes antiblindées d’une portée efficace », notant également que « les armes des tireurs d’élite continuent de cibler les soldats de l’occupation et que les armes d’artillerie ciblent les bâtiments dans lequel se retranchent les soldats de l’occupation ».

Abu Ubaida a souligné que « tous ces exploits réalisés par la résistance palestinienne se font face à une armée qui se présente comme la plus forte de la région et qui possède une énorme force blindée et des brigades d’élite soutenues par la terre , la mer et l’air ».

Prisonniers palestiniens versus prisonniers israéliens des mêmes catégories

Abu Ubaida a affirmé que « le dossier des prisonniers est toujours sur la table », et que « la seule voie est un accord d’échange », réitérant « la volonté de la résistance d’avoir lieu en totalité ou en partie ».

Et de poursuivre : « Des femmes en échange de femmes, des malades en échange de malades et des soldats en échange de cadres militaires de la résistance palestinienne ».

Il a déclaré : « Nous avons des femmes prisonnières dans les prisons, et l’occupation compte parmi nous des femmes prisonnières. Nous avons des prisonniers civils, des malades et des personnes âgées dans les prisons ennemies, et nous avons des prisonniers des mêmes catégories. Nous avons des combattants et des résistants dans les geôles de l’occupation, et nous avons capturé des soldats combattants ».

De même, Abou Ubaida a révélé que l’occupation a entravé, ces derniers jours, le processus de libération de 12 prisonniers détenus par la résistance à Gaza, soulignant qu’avec cette » intransigeance, elle met en danger la vie des prisonniers étrangers et la leur alors que les bombardements se poursuivent ».

Abou Ubaida a salué « la bravoure et l’audace des Moudjahidines sur le terrain, et leur courage sans précédent dans l’histoire contemporaine », ajoutant « 33 jours après la bataille du Déluge d’Al-Aqsa », soulignant « qu’ils continuent de faire face à l’agression israélienne et sur tous les axes tandis que l’ennemi évite un engagement total avec eux ».

Abou Ubaida a annoncé une « nouvelle phase de colère et de résistance à Gaza, en Cisjordanie et à alQods, et sur tous les fronts et dans toutes les arènes », appelant « les combattants et le peuple palestiniens à se mobiliser sur toute la terre de Palestine et à écraser le plan sioniste ».

