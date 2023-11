Le secrétaire général des Brigades Sayyed al-Shuhadaa, Abu Alaa al-Walai, a affirmé « qu’il n’y aura pas de cessation des opérations de résistance en Irak, que si les agressions israéliennes sur la bande de Gaza cessent ».

Al-Walai a ajouté : « Il n’y aura pas de trêve avec l’occupation américaine dans le pays à moins qu’il n’y ait une trêve réelle et contraignante pour l’ennemi envers la population de la bande de Gaza », soulignant « il n’y aura pas de sortie sûre des forces américaines d’Irak, sauf par l’entrée sûre et continue des convois d’aide humanitaire à Gaza ».

Al-Walai a rappelé « la position ferme de la résistance islamique en Irak, aux côtés de la Palestine, de son peuple et de sa résistance ».

Dans le même contexte, le secrétaire général du mouvement irakien Al-Nujaba, Cheikh Akram Al-Kaabi, a souligné « qu’il n’y a pas de solutions politiques à l’occupation américaine en Irak et que ses menaces ne servent à rien » réitérant son affirmation selon laquelle la résistance islamique irakienne » ne s’arrêtera pas, ne fera pas la paix ou ne reculera pas ».

Il avait précédemment annoncé que « la Résistance islamique irakienne a décidé de libérer l’Irak militairement », soulignant que « l’affaire a été tranchée… et ce qui surviendra plus tard sera encore plus important ».

En réponse à la bataille du déluge d’Al-Aqsa, la Résistance islamique en Irak continue de cibler les forces américaines en Syrie et en Irak, parfois dans le cadre de plusieurs opérations en une seule journée.

Plus tôt dans la journée, la résistance a ciblé la base d’occupation américaine Ain al-Assad lors de 3 opérations, avec de multiples armes qui ont touché leurs cibles, en plus de viser la base américaine Harir avec deux drones, qui ont touché directement leurs cibles.

En termes de solidarité avec le peuple palestinien sur le plan humanitaire, le Conseil des ministres irakien a décidé, le 7 novembre, de faire don de 10 millions de litres de carburant aux hôpitaux de la bande de Gaza, qui souffrent d’une crise due au blocus israélien.

Source: Médias