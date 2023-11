La Résistance islamique en Irak a annoncé que « ses moudjahidines ont ciblé la base d’occupation américaine Ain al-Assad avec trois opérations et diverses armes qui ont touché leurs cibles ».

Le premier bombardement a été réalisé par une frappe de missile, tandis que le deuxième bombardement a été réalisé par un drone d’attaque.

Simultanément, la Résistance islamique a annoncé que « nos moudjahidines ont ciblé la base d’occupation américaine, Harir, avec deux drones qui ont directement touché leurs cibles ».

Le ministère américain de la Défense a reconnu aujourd’hui que « 56 soldats américains ont été blessés à la suite d’environ 46 attaques visant les forces américaines au Moyen-Orient depuis le 17 octobre dernier ».

La porte-parole adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a expliqué : « Entre le 17 octobre et le 9 novembre, les forces américaines et de la coalition ont été attaquées au moins 46 fois, dont 24 en Irak et 22 en Syrie, à l’aide de drones et de missiles ».

Parallèlement à la bataille du Déluge d’Al-Aqsa, la Résistance islamique en Irak continue de cibler les forces américaines en Syrie et en Irak, parfois dans le cadre de plusieurs opérations par jour.

La résistance irakienne a annoncé hier avoir ciblé avec des drones la base d’occupation américaine du Green Village, au cœur de la Syrie, lors de 3 opérations distinctes. La base américaine, à Al-Shaddadi, au sud d’Al-Hasakah, a également été bombardée par des drones, dans le cadre de deux opérations distinctes.

En outre, la Résistance islamique en Irak a signalé avoir ciblé la base américaine du champ gazier de Koniko, dans la campagne de Deir ez-Zor, avec des frappes de missiles.

Source: Médias