Des manifestants pro-palestiniens sont descendus jeudi 9 novembre dans les rues de New York et se sont dirigés vers le bâtiment du New York Times, pour critiquer sa couverture de la guerre israélienne dans la bande de Gaza.

Selon le Daily Mail, ils ont investi le hall du bâtiment du journal, brandissant des drapeaux palestiniens et une pancarte indiquant « Cessez-le-feu maintenant ». Ils ont lu les noms des personnes tuées à Gaza dans un journal intitulé « Les crimes de New York ».

Des photos publiées sur les réseaux sociaux montrent qu’à l’extérieur, les véhicules de la police new-yorkaise étaient peints à la bombe avec les inscriptions « Free Gaza ».

Les manifestants sont entrés dans le bâtiment du journal vers 17h00 (heure locale) avec des banderoles et des pancartes appelant à un cessez-le-feu à Gaza.

A l’intérieur, ils ont accusé le personnel du journal de complicité avec le génocide commis par le régime israélien et ont scandé des slogans incitant le journal à « dire la vérité ».

Un mois après le début de la guerre israélienne contre la bande de Gaza, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Washington, DC.

La marche nationale sur Washington pour une Palestine libre a vu les pro-Palestiniens affluer sur la Freedom Plaza, avant de se diriger vers la Maison Blanche. Les manifestants ont également exigé la fin de l’aide américaine à ‘Israël’.

Autre action pro-palestinienne marquante en ce début du mois de novembre : des centaines de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés le 7 novembre dans le port de Tacoma, dans l’État de Washington, pour bloquer un navire de ravitaillement militaire qui, selon eux, transportait des armes américaines à destination d’Israël.

Il convient de noter que plus de 10 818 Palestiniens, dont 4 412 enfants, 2 918 femmes et 667 personnes âgées, sont tombés en martyre depuis le début de l’agression israélienne contre Gaza, le 7 octobre.