Selon des sources locales à Gaza » l’armée d’occupation israélienne est confrontée à une résistance qui l’empêche d’avancer et lui fait subir de lourdes pertes ».

Elles ont indiqué que « les Brigades Al-Qassam ont réussi à détruire un certain nombre de chars israéliens dans le quartier d’Al-Nasr », soulignant que « la résistance mène une violente attaque contre les forces d’occupation qui cherchent à pénètrer dans la bande, sur 4 axes à l’ouest de Gaza ».

Des affrontements ont lieu avec les forces d’occupation qui tentent de pénètrer à l’ouest de Tal al-Hawa et aux abords de l’hôpital Al-Shifa, mais la ligne de défense de l’hôpital est impenetrable devant l’avancée des forces d’occupation en raison de l’opposition de la résistance.

Concernant les affrontements à l’ouest du camp d’Al-Shatt, des dicussions interisraéliens évoquent la perte de contact de l’occupation avec certaines de ses forces là-bas.

L’occupation a intensifié ses bombardements sur la bande de Gaza et largué des bombes au phosphore au nord de la ville de Gaza et près des hôpitaux d’Al-Shifa, d’Al-Nasr et d’Al-Ayoun.

En outre, l’occupation a lancé des raids sur le camp d’Al-Bureij, au milieu de la bande de Gaza, provoquant des martyrs et des blessés. Aussi, il y a eu des martyrs et des blessés lors du bombardement par l’occupation d’une maison dans la région de Tawbah à Camp de Jabalia, au nord de la bande de Gaza.

Plus tôt dans la journée, l’occupation a ciblé plusieurs hôpitaux dans la bande de Gaza, alors que ses tireurs d’élite ont tiré directement sur les personnes déplacées à l’hôpital Al-Qods, et l’occupation a directement ciblé son service de soins intensifs, ainsi que le même service de l’hôpital Al-Shifa, et ses environs.

À son tour, le directeur du complexe médical Al-Shifa a décrit ce qui s’est passé comme « une journée de guerre israélienne contre les hôpitaux ».

Aujourd’hui, l’occupation a commis un massacre en bombardant l’école Al-Buraq dans le quartier d’Al-Nasr, à Gaza, où 25 martyrs sont tombés. Un autre massacre concerne le ciblage des personnes déplacées sur la route Salah al-Din et le fait d’empêcher les ambulances d’atteindre les blessés.

En réponse aux massacres de civils, la résistance palestinienne continue de bombarder les villes et les colonies occupées, et les Brigades Al-Qassam ont annoncé avoir bombardé Tel Aviv avec une salve de missiles. Nirim a été visé par plusieurs obus de mortier, et avant cela, la base militaire Raim, à l’est de la bande de Gaza, par une salve de missile.

Al-Qassam a confirmé que « son drone a largué un missile antipersonnel sur un rassemblement de soldats israéliens, au nord-ouest de la ville de Gaza. Un char et un bulldozer israéliens ont été visés par des obus Al-Yassin 105, au sud de la ville de Gaza.

