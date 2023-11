Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, M. Abdel Malek Badreddine al-Houthi, a critiqué la position qui a émané du sommet conjoint arabo-islamique qui s’est déroulé à Riyad le samedi 3 novembre .

Lors de son discours prononcé ce mardi pour célébrer la Journée du martyr, il a affirmé que ce sommet n’a abouti qu’à une déclaration accompagnée d’une exigence sans exprimer aucune action à entreprendre. Estimant qu’il n’a pas été à la hauteur.

Selon lui les régimes arabes manquent de sérieux sur la guerre menée contre la bande de Gaza.

« Les bombardements israéliens des quartiers résidentiels et des hôpitaux, et la mort de milliers de martyrs dans des scènes poignants sont révélateurs la nature criminelle de l’ennemi sioniste d’une part et de la faiblesse arabe de l’autre », a-t-il souligné.

Si le peuple yéménite avait un débouché sur la Palestine, notre peuple se serait déplacé par centaines de milliers de moudjahidines pour une confrontation directe avec l’ennemi sioniste, a-t-il aussi affirmé.

Les principales idées de son discours :

((D’aucuns ont la conscience morte et endormie face à ces scènes malheureuses en Palestine. Il y a un siège israélien et arabe étouffant, et il n’y a aucune action sérieuse pour fournir de l’aide humanitaire.

Les régimes arabes manquent de sérieux pour agir face à ce qui se passe à Gaza et n’ont pas la volonté d’agir.

Le sommet conjoint arabo-islamique en Arabie Saoudite n’a abouti à aucune prise de position sur ce qui se passe en Palestine.

Ce sommet qui est censé représenter tous les musulmans n’a abouti qu’à une déclaration accompagnée d’une exigence verbale. Serait-ce tout ce qui est en pouvoir de 57 pays arabes qui représentent plus d’un milliard et demi de musulmans, une déclaration qui ne porte qu’un appel ?

La déclaration du sommet a été ridiculisée par les Israéliens et elle n’était même pas à la hauteur de la position de certains pays occidentaux et non islamiques qui ont rompu leurs relations avec Israël, et dont la position était plus importante et plus solidaire que celle des pays arabes.

Nous avons été irrités par ce que le régime saoudien a fait pendant la Saison de Riyad, consacrée à la danse et de la dépravation pendant que se déroulait la tragédie à Gaza.

(L’Arabie saoudite a maintenu son festival annuel Riyadh Season dont l’ouverture a été organisée le 27 octobre un ensemble d’activités et de divertissements, dont des galas de variétés et de chorégraphie, expositions d’art, des salons, des compétitions d’arts martiaux, des shows de feux d’artifice)

La plupart des pays arabes n’ont pas agi de la manière requise face à ce qui se passe à Gaza.

Depuis le début de l’agression sioniste barbare contre Gaza, la position de notre peuple a été inchangée, clair et honorable.

Nous avons annoncé dès le premier jour que nous étions aux côtés du peuple palestinien sur tous les plans, y compris militaire, pour le soutenir et être à ses côtés… Cette position est une position officielle et populaire, et notre peuple a agi à la lumière dans ses diverses activités, dans ses déclarations et les événements.

Si le peuple yéménite avait un débouché sur la Palestine, notre peuple se serait déplacé par centaines de milliers de moudjahidines pour une confrontation directe avec l’ennemi sioniste.

Une opération de la force balistique et de celle des drones a été menée hier, lundi, contre l’ennemi sioniste.))

Depuis le début de l’opération Déluge d’Al-Aqsa, les forces armées yéménites ont lancé plusieurs tirs de missiles balistiques et de drones sur « Israël » pour soutenir la résistance palestinienne dans sa guerre contre l’occupation.

Il y a quelques jours, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sarii, a révélé que des missiles balistiques ont été lancées sur plusieurs cibles sensibles au sud des territoires palestiniens occupés, notant que parmi eux se trouvaient cibles militaires à Eilat.

Source: Médias