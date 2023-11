À l’heure où la France se déchire à cause de la guerre entre « Israël » et le Hamas , le président français Emmanuel Macron a adressé à « Israël » la critique la plus sévère de tous les dirigeants du G7 depuis le début du conflit, et parle sans détour de la nécessité d’un cessez-le-feu à long terme.

Selon le journal Foreign Policy, il y a des raisons qui poussent Macron à critiquer « Israël » dans sa guerre contre Gaza, parmi lesquelles « sa volonté de jouer un plus grand rôle sur la scène mondiale, en plus de la montée croissante de l’antisémitisme et de l’islamophobie en France. »

Michel Viviorka, directeur de recherche à l’École des hautes études en sciences sociales de Paris, a déclaré : « Si les choses continuent à être aussi préoccupantes au Moyen-Orient, la situation intérieure en France sera aussi horrible qu’elle l’est aujourd’hui ».

Il a ajouté que Macron « cherche à rester au courant de tous ces éléments, et ce n’est pas une affaire facile ».

Selon Foreign Policy, « la question n’est pas seulement liée à des problèmes internes, car les experts affirment que le départ de Macron des rangs des autres puissances occidentales et ses critiques publiques sur Israël pour son opération militaire ont également à voir avec l’aspiration de longue date de la France à la suprématie sur cette question sur la scène mondiale et son refus de simplement suivre la ligne dictée par les États-Unis ».

Le journal constate que « la position de la France sur la question israélo-palestinienne est traditionnelle et l’indépendance stratégique vis-à-vis de Washington est depuis longtemps l’un des projets favoris de Macron ».

« Malgré ces efforts pour se forger un rôle, la France est régulièrement confrontée à l’influence limitée dont elle dispose sur les événements régionaux. Les deux principaux acteurs extérieurs ici sont les États-Unis et l’Iran, Paris étant dans une position beaucoup plus faible », a déclaré Julian Barnes Deasy, directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord au Conseil européen des relations étrangères.

Plus tôt, le ministère français des Affaires étrangères avait déclaré « qu’ Israël n’a pas le droit de décider qui dirigera Gaza à l’avenir, et Gaza doit faire partie du futur État palestinien ».

