La Résistance islamique en Irak a annoncé aujourd’hui jeudi que « deux bases de l’occupation américaine en Irak ont été la cible de quatre attaques de drones ».

La Résistance islamique a precisé que « deux attaques de drones ont visé la base Ain al-Assad, dans l’ouest de l’Irak.

Des sources ont rapporté « qu’un bombardement a visé la base militaire américaine de l’aéroport d’Erbil, dans le nord de l’Irak ». Les mêmes sources ajoutent « qu’un autre bombardement a visé les forces américaines sur la base Ain al-Assad dans l’Anbar, à l’ouest de l’Irak.

Pour sa part, le porte-parole des Brigades irakiennes du Hezbollah, Jaafar al-Husseini, a déclaré que « la Résistance islamique en Irak surveille le comportement de l’ennemi américano-sioniste en Irak, en Syrie et en Palestine afin que de pouvoir définir quelles en serait les répercussions ».

Hier mercredi, la Résistance islamique en Irak a ciblé la base militaire américaine de l’aéroport d’Erbil, via un drone, confirmant une frappe directe.

Plus tôt dans la journée,une salve de missile avait été tirée contre les forces américaines dans le champ de Koniko, au cœur de la Syrie.

Hier mercredi, la Résistance islamique irakienne a visé la base américaine de Harir, au nord de l’Irak, par deux frappes distinctes, via un drone, indiquant qu’elle a été directement touchée.

Cela survient alors que la Résistance islamique irakienne continue de cibler les bases américaines en Syrie et en Irak, notamment : Ain al-Assad, Al-Tanf, Al-Harir, Koniko, le champ pétrolier d’Al-Omar et Kharab Al-Jir, à la lumière des poursuite de l’agression israélienne contre la bande de Gaza avec le soutien américain.

Dans ce contexte, le secrétaire général du Mouvement de Résistance – Al-Nujaba – Cheikh Akram Al-Kaabi a affirmé « qu’ il est du devoir de chacun de déclarer la guerre aux États-Unis et de les expulser d’Irak, humiliés, et il n’y a aucune excuse pour quiconque après aujourd’hui de ne pas accomplir ce devoir », appelant « tous ceux qui sont concernés par les affaires politiques à travailler sérieusement et clairement pour mettre fin à l’accord malheureux avec l’occupation, et à ne pas se contenter de positions et de procédures formelles, telles que l’expression de plaintes ou de dénonciation ou en de réserve de droit de réponse ».

