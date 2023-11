Dans le cadre de la première série d’accord de trêve et d’échange avec les colons détenus, qui ont débuté ce Jeudi et se poursuivront pendant quatre jours, les Brigades Al-Qassam et la résistance palestinienne à Gaza ont libéré 39 prisonnières et mineurs des geôles israéliennes.

Les prisonnières et les enfants palestiniens libérés de la prison d’Ofer sont arrivés dans la ville de Beitunia, à l’ouest de Ramallah en Cisjordanie, au milieu d’un accueil public massif pour les prisonniers, hommes et femmes, qui scandaient des slogans pour la résistance et pour Gaza, tandis que les prisonniers et prisonnières palestiniens libérés de la prison d’Ofer ont brandi des signes de victoire.

La bande de Gaza a été le théâtre de célébrations massives autour de l’accord sur les prisonniers après la libération du premier groupe de prisonniers.

Des takbirs retentissaient dans les mosquées de la ville de Jénine et de son camp, se réjouissant de la libération des prisonniers.

Dans son premier discours après sa libération dans le cadre de l’accord d’échange, la prisonnière libérée Marah Bakir, d’alQods occupée, a déclaré : « Le sentiment de liberté, en échange du sang des martyrs de la bande de Gaza, et à la lumière du grand sacrifice de mon peuple là-bas, est très difficile ».

Les militants ont partagé le moment où la prisonnière Malak Suleiman, libérée par la résistance à Gaza, a rencontré sa famille, après sa libération dans le cadre de la trêve et de l’accord d’échange de prisonniers.

La détenue Malak Solomon est originaire de la ville de Beit Safafa, dans la ville occupée de Jérusalem. Elle a été arrêtée le 9 février 2016 alors qu’elle se trouvait dans le quartier de Bab al-Amoud, dans la vieille ville, portant son cartable, puis a été battue et maltraitée.

Elle a été condamnée à 10 ans de prison. Après appel, la peine a été réduite à neuf ans.

Pour sa part, la prisonnière libérée Sarah Abdullah a remercié les combattants de la résistance à Gaza, ajoutant : « Je suis fière du Hamas, j’aime beaucoup Gaza et je suis fière de Mohammad Al-Deif et Al-Sanwar, car ce sont les seuls qui étaient à nos côtés ».

Les jeunes prisonniers palestiniens, libérés des des geôles israéliennes , ont effectué la prosternation de remerciement immédiatement après leur libération dans le cadre de la trêve de quatre jours et d’échange de prisonniers.

D’un autre côté, le Croissant-Rouge palestinien a rapporté avoir transféré un prisonnier de 17 ans libéré au complexe médical de Ramallah après que les forces d’occupation l’ont attaqué.

Pour sa part, le responsable du Bureau des Martyrs, des Prisonniers et des Blessés du mouvement Hamas, Zaher Jabarin, a affirmé que « la conclusion de l’accord de trêve humanitaire n’aurait pas été possible sans la fermeté de notre patient peuple stationné à Gaza, sans leur détermination à déjouer le complot de déplacement, et sans l’héroïsme de la résistance qui a forcé les néo-nazis à se soumettre à ses conditions ».

À son tour, le chef du Syndicat des journalistes palestiniens, Omar Nazzal, a déclaré dans un entretien avec Al-Mayadeen que les manifestations de » joie suite à la victoire se sont répandues à Beitunia malgré les sentiments de douleur pour les martyrs ».

Pendant ce temps, les médias israéliens ont déclaré « qu’ Israël vivait le film arabe le jour du retour des prisonniers, et que le Hamas contrôle le cours des événements ».

La trêve temporaire entre l’occupation israélienne et la résistance à Gaza est entrée en vigueur ce matin, après une agression barbare depuis le 7 octobre dernier, qui a fait des dizaines de milliers de morts et de blessés.

Selon l’accord de trêve, 3 prisonniers palestiniens, femmes et enfants, seront libérés pour un prisonnier israélien. Pendant ces 4 jours, 50 prisonniers israéliens, femmes et enfants de moins de dix-neuf ans, seront libérés, en échange de 130 prisonnières palestiniennes.

La trêve comprendra également l’arrêt complet des survols des avions ennemis dans le sud de la bande de Gaza et l’arrêt des survols pendant une période de 6 heures par jour, de 10 heures à 16 heures, dans la ville de Gaza et dans le nord de la bande de Gaza.

