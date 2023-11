Des dizaines de protestataires opposés à l’agression israélienne contre Gaza ont manifesté devant le domicile du chef de la commission des affaires publiques américano-israéliennes en jetant des bombes fumigènes et en scandant : « Ô, tueur d’enfants ».

Les manifestants ont organisé le sit-in devant la maison de vacances de Michael Tutchin, chef du Comité américain des affaires publiques israéliennes (AIPAC), à Los Angeles.

« L’AIPAC dépense des dizaines de millions de dollars pour contrôler les membres du Congrès pro-génocide », ont écrit les organisateurs à propos de Tutchin et de l’AIPAC.

Le rassemblement a été organisé par un groupe appelé Conseil du Peuple, une organisation locale qui se décrit comme « anti-peine de mort, anticapitaliste et anti-impérialiste et qui s’efforce à faire entendre la voix du peuple par l’action directe, l’éducation du public et l’espace communautaire ».

Les manifestants ont tiré des bombes fumigènes à l’extérieur de la maison, créant un brouillard gris dans la zone, selon une vidéo partagée sur le site X.

HORRIFYING- the home of AIPAC’s President was targeted by pro Palestinian radcials who ignited smoke bombs outside of his residence and proceeded to spill red paint, signifying blood.

What’s next? The burning of Synagogues and schools like in 1939 Germany? pic.twitter.com/y9O3edAvW9

— StopAntisemitism (@StopAntisemites) November 23, 2023