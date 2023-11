Trois étudiants palestiniens ont été blessés par balle dans l’État du Vermont, au nord-est des Etats-Unis. Il s’agit d’un acte d’islamophobie, au milieu du soutien indéfectible des États-Unis à la guerre génocidaire du régime israélien contre les Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée.

La police de la ville de Burlington a déclaré que les agents avaient répondu à un appel samedi soir 25 novembre et qu’ils avaient trouvé deux victimes par balle, et une troisième à une courte distance, toutes proches du campus de l’Université du Vermont.

Une victime a reçu une balle dans le dos, une autre, une balle dans la poitrine et une troisième a été légèrement blessée.

L’ambassadeur palestinien en poste à Londres, Husam Zomlot, a identifié les étudiants comme étant Hisham Awartani, Kinnan Abdelhamid et Tahseen Ahmed.

Il a posté sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, que chacune des victimes portait le keffieh palestinien lorsqu’ils ont été attaqués ; l’ambassadeur les ayant identifiés comme « trois jeunes Palestiniens ».

« Les crimes haineux contre les Palestiniens doivent cesser. Partout, les Palestiniens ont besoin de protection », a écrit Zomlot sur X.

En même temps, le Comité américano-arabe de lutte contre la discrimination (ADC) a déclaré dans un communiqué de presse : « On a des raisons de croire que si cette fusillade s’est produite c’est que les victimes sont arabes ».

L’ADC a déclaré que les étudiants parlaient arabe lorsque le tireur leur a crié dessus et a ouvert le feu.

« La montée du sentiment anti-arabe et anti-palestinien que nous connaissons est sans précédent, et c’est un autre exemple de cette haine qui a été violemment mis en exécution», a déclaré dimanche le directeur exécutif national de l’ADC dans un communiqué.

Le chef de la police de Burlington a déclaré que le ou les tireurs n’avaient pas été identifiés ni appréhendés, ajoutant que le service de police en était « aux premiers stades de son enquête sur ce crime ».

Cette fusillade s’inscrit dans le cadre d’une recrudescence plus large des crimes haineux contre les musulmans et les arabes aux États-Unis.

Le Conseil sur les relations américano-islamiques (CAIR), la plus grande organisation américaine de défense des droits civiques et de défense des droits civiques des musulmans, a déclaré avoir reçu 1 283 demandes d’aide et rapports des attitudes partiales envers les musulmans entre début octobre et début novembre, soit une augmentation de 216 % par rapport à 2022.

