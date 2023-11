Trois Israéliens ont été tués et 6 autres ont été tués, dont 3 grièvement atteints, suite à deux opérations armées dans la colonie Ramot à Al-Qods occupée.

Parmi les tués figure le doyen du tribunal rabbinique d’Ashdod Elimelech Wasserman.

Les médias israéliens ont indiqué que les auteurs de l’attaque armés de deux fusils M16 sont arrivés en voiture à la gare routière d’Al-Qods et ont commencé à tirer sur les colons qui s’y trouvaient.

Le commandant de la Brigade d’Al-Qods de la police d’occupation a indiqué que les auteurs de cette opération ont été neutralisés.

Les deux martyrs Mourad et Ibrahim Nimr

Les médias israéliens ont rapporté que « les auteurs de la fusillade sont les deux frères Mourad Nimr (38 ans) et Ibrahim Nimr (30 ans) de la localité de Sour Baher, à Al-Qods ».

« Les deux martyrs, appartenant au mouvement Hamas, sont des ex-détenus dans les geôles de l’occupation », a-t-on ajouté de mêmes sources.

Pour sa part, la radio militaire de l’occupation israélienne a rapporté que « l’enquête préliminaire sur l’opération d’Al-Qods indique qu’il s’agit d’une double opération : une attaque à la voiture bélier suivie des tirs ».

Les forces d’occupation ont aussitôt pris d’assaut les maisons des deux martyrs à Al-Qods occupée et ont arrêté plusieurs membres de leurs familles.

« Un état de guerre sur tous les fronts »

Commentant l’attaque d’Al-Qods, le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich a déclaré : « Nous sommes dans un état de guerre sur tous les fronts ».

Les médias israéliens ont rapporté que des chargeurs contenant des centaines de balles avaient été trouvés dans la voiture des auteurs de l’attaque.

Les médias israéliens ont souligné qu' »il y a environ un an aujourd’hui, une opération a également eu lieu au même endroit ».

De son côté, la Douzième chaîne a rapporté que « malgré le déploiement d’un grand nombre de policiers en état de préparation optimal, et malgré la présence de nombreux Israéliens, qu’ils soient de réserve ou de simples colons armés, les menaces sont très grandes. Et avec tout cela, nous avons malheureusement assisté à une opération douloureuse qui a entrainé plusieurs morts et blessés ».

Pour sa part, le correspondant militaire du journal Yediot Aharonot a déclaré que: « Les circonstances de l’opération à Jérusalem et les armes utilisées indiquent qu’il y avait une planification préalable pour sa mise en œuvre ».