Le chef adjoint du bureau politique du Hamas, Saleh Al-Arouri, a déclaré, le samedi 2 décembre, à la chaine qatarie Al Jazeera qu’aucun autre prisonnier ne sera échangé avec ‘Israël’ avant la conclusion d’un cessez-le-feu à Gaza.

Al-Arouri a déclaré que les personnes détenues actuellement par le Hamas sont des soldats et des civils israéliens ayant précédemment servi dans l’armée israélienne.

Il a affirmé « qu’ils ne seraient pas libérés à moins qu’il n’y ait un cessez-le-feu et que tous les prisonniers palestiniens ne soient libérés ».

Al-Arouri a insisté que « cette décision est définitive ».

Une trêve était entrée en vigueur le 24 novembre entre ‘Israël’ et le Hamas et a expiré le 1er décembre. Elle a permis la libération de 80 captifs israéliens, des femmes et des mineurs, et de 240 prisonniers palestiniens, également des femmes et des mineurs.

Rappelons que la bande de Gaza assiégée est soumise, depuis le 7 octobre, à des bombardements israéliens meurtriers.

Au moins 16 000 Palestiniens, dont plus de 6 000 enfants, sont tombés en martyre suite aux bombardements israéliens contre Gaza.

Le 7 octobre des commandos du Hamas ont lancé une opération baptisée Déluge d’AlAqsa dans les colonies de l’enveloppe de Gaza, et ce en riposte aux agressions israéliennes continues contre les Palestiniens et la mosquée d’Al-Aqsa.

Environ 1.200 soldats et colons ont été tuées, selon les autorités d’occupation.

Ils ont également capturé 240 colons et soldats israéliens en vue de les échanger avec les milliers de Palestiniens incarcérés dans les geôles de l’occupation.