Les médias israéliens ont rapporté que « les propos selon lesquels Israël compte surprendre Sinwar sont intraduisibles », indiquant que « le Hamas est toujours debout sur ses pieds ».

Il a poursuivi : « Si nous pensons que le Hamas reculera à mesure que les combats progressent, cela n’arrivera pas. »

Dans ce contexte, Ram Ben Barak, membre de la Knesset et ancien chef de la commission israélienne des Affaires étrangères et de la sécurité, a déclaré à la Douzième chaîne israélienne des attentes au sein de l’entité occupante concernant l’élimination du Hamas, selon ce qui était prévu au début de l’incursion terrestre à Gaza, et il a constaté « qu’après environ deux mois de guerre, que l’élimination du Hamas prendra des mois, voire des années, et cela ne se terminera pas rapidement ».

Le membre d’occupation de la Knesset a admis : « Nous avons payé un prix très élevé et le Hamas nous a trompés pendant deux ans ».

Ben Barak a souligné « qu’ Israël paie un très lourd tribut à travers trois morts, dont un commandant de brigade, en plus des 1 400 morts ce jour-là « , faisant référence au jour du début de la bataille contre déluge d’Al-Aqsa, le 7 octobre.

Il a réitéré son affirmation selon laquelle « le Hamas nous a trompés pendant deux ans et n’a pas organisé de confrontations aux côtés du mouvement du Jihad islamique, ni répondu à nos attaques ».

Le site Internet du journal israélien Yedioth Ahronoth, a déclaré samedi dernier dans un article du journaliste Nahum Barnea « qu’ entrer à Khan Yunis sans plan n’est qu’une vengeance, rien de plus », car » il n’y aura pas de victoire ». Par conséquent, selon Barnea,

« il est préférable de réduire les attentes et de se concentrer sur le retour des prisonniers à Gaza ».

Barnea a ajouté que » l’une des leçons tirées des huit premières semaines de combats est que contrôler les zones de Gaza et en expulser les membres de la résistance n’est pas une tâche facile ».

Le journal Israel Hayom a également déclaré que « le Hamas est loin de s’effondrer » et que « le processus de libération des prisonniers de la bande de Gaza s’est déroulé exactement comme le Hamas le souhaitait ».

Les médias israéliens ont déclaré plus tôt que « la véritable crainte de la guerre en cours à Gaza réside dans sa fin sans aucune victoire ».

Hier dimanche, le président français Emmanuel Macron a averti » Israël » que « l’objectif de détruire complètement le Hamas conduirait à dix ans de guerre » et que » l’élimination de la menace du Hamas ne se fera pas par des bombardements constants ».

Le journaliste français Georges Malbrunot, dans un article sur la plateforme X, a cité Macron disant : « La destruction complète du Hamas, qu’est-ce que c’est ? Quelqu’un croit-il que cela soit possible ? Si oui, la guerre durera dix ans » , et je ne pense pas que quiconque le fera « .

Il y a quelques jours, les médias israéliens ont affirmé que « le secrétaire d’État américain Anthony Blinken avait refusé d’accepter la proposition israélienne concernant la poursuite de la guerre contre Gaza, comme c’était le cas avant la trêve actuelle, notant que Blinken avait déclaré au niveau politique en » Israël » lors d’une « réunion : Vous avez des semaines, pas des mois ».

Le site américain Axios a rapporté que Blinken « avait averti les responsables israéliens que la pression mondiale augmenterait à mesure que la guerre se poursuivait ».

Source: Médias