L’armée d’occupation israélienne a reconnu lundi la mort de deux de ses officiers lors des affrontements en cours avec la résistance palestinienne sur les fronts de combat du nord de la bande de Gaza.

Lundi matin, l’armée d’occupation a admis que trois de ses soldats avaient été tués dans les combats en cours dans la bande de Gaza.

Selon la clause autorisée à la publication, le porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que trois soldats ont été tués hier dimanche dans la bande de Gaza, à savoir : Neria, réserve qualifiée, poète, combattant du 6655e bataillon, 55e brigade (formation fer de lance). Il a été tué au centre de la bande de Gaza. Le sergent-chef de réserve, Ben Zusman, est un combattant du peloton de patrouille du 601e bataillon, 401e brigade (Formation Iron Monuments – Véhicules blindés), dans le nord de la bande de Gaza. La troisième personne tuée était le caporal Benjamin Yehoshua Needham, un combattant du 601e bataillon de la 401e brigade du Corps du génie de combat, qui a été tué dans le nord de la bande de Gaza.

Il convient de noter que le dernier bilan reconnu par l’armée d’occupation des personnes tuées à la suite des combats dans la bande de Gaza, depuis le début du déluge d’Al-Aqsa, était de 398 soldats, ce qui porte aujourd’hui ce nombre à 403.

Le journal israélien Haaretz avait précédemment déclaré que « l’armée avait admis qu’environ 1 000 soldats avaient été blessés depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, après avoir refusé de divulguer et de fournir des données sur le nombre et le cas des blessés.

La résistance palestinienne a mené lundi de violents combats contre l’occupation israélienne dans le nord de Gaza.

Le porte-parole militaire des Brigades Al-Qassam, Abou Ubaida, a annoncé la destruction totale ou partielle de 28 véhicules militaires au cours des dernières 24 heures dans tous les axes de combat de la bande de Gaza, soulignant que « les Moudjahidines d’Al-Qassam ont ciblé les forces d’invasion sionistes avec des missiles anti-blindés et des dispositifs antipersonnel, et les ont affrontés à distance nulle provoquants des morts ».

Les Brigades Al-Qassam ont également affirmé la mort d’un certain nombre de soldats de l’occupation lors d’une attaque visant un char dans la région d’Al-Faluga, au nord de la bande de Gaza.

Les Brigades Al-Qassam ont revendiqué leur responsabilité d’avoir visé 5 chars israéliens et 5 véhicules de transport de troupes avec des obus Al-Yassin 105 dans l’axe est de Gaza. Elles ont affirmé que « ses moudjahidines avaient achevé un certain nombre de soldats d’occupation à distance nulle dans la région de Cheikh Radwan », indiquant « qu’ils étaient rentrés sains et saufs dans leurs bases ».

Les Brigades Al-Qods, la branche militaire du Mouvement du Jihad islamique, ont également annoncé avoir ciblé les rassemblements d’occupation dans l’axe d’Abou Holi avec des obus de mortier et avoir ciblé le site militaire de Kissoufim avec une salve de missiles. Elles ont également fait exploser un véhicule militaire avec un explosif de typeThaqib lors d’une opération combinée et a visé deux autres véhicules avec des obus Tandum dans l’axe Al-Taqadim, à l’est de la ville de Gaza.

