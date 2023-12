De nombreux fonctionnaires de l’administration américaine se mobilisent pour que leur gouvernement reconnaisse les atrocités israéliennes commises à Gaza par l’armée israélienne. Plusieurs lettres signées par de nombreux fonctionnaires ont déjà été adressées au gouvernement, malgré la crainte de représailles.

Mercredi, des fonctionnaires ont manifesté devant la Maison-Blanche pour une veillée aux chandelles brandissant une pancarte disant : « Président Biden, votre personnel exige un cessez-le-feu ».

Josh Paul, qui a démissionné du Département d’État en octobre en raison de « l’assistance mortelle à Israël » apportée par les États-Unis, a pris la parole lors de l’événement.

Les informations partagées en ligne avant la manifestation ont encouragé les membres du personnel de l’administration Biden-Harris à y assister. Les participants ont été encouragés à porter des masques et des vêtements indescriptibles et à ne pas apporter leur téléphone professionnel.

Une lettre ouverte des employés de la Sécurité intérieure fustige les dirigeants de l’agence pour avoir « minimisé les atrocités israéliennes en cours » à Gaza.

Plus d’une centaine de membres du personnel du Département américain de la Sécurité intérieure (DHS) ont signé une lettre ouverte au secrétaire d’État Alejandro Mayorkas dénonçant la gestion de la guerre israélienne contre Gaza par le département.

Les signataires de la lettre comprennent 139 membres du personnel du Département de la sécurité intérieure et des agences qu’il gère, comme les douanes et la protection des frontières (CBP), l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et les services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis (USCIS).

Mais certains membres du personnel « ont choisi de signer cette lettre de manière anonyme » par crainte de réactions négatives, explique le document qui a appelé le Département de la sécurité intérieure à « fournir une représentation juste et équilibrée de la situation et à permettre une expression respectueuse sans crainte de répercussions professionnelles ».

Cette lettre est la dernière indication des fractures au sein de l’administration du président Joe Biden, qui a fait face à des critiques internes pour la position de son gouvernement sur la guerre israéliennes contre Gaza.

Des manifestants bloquent une autoroute à Los Angeles

Par ailleurs, des dizaines de manifestants ont bloqué une autoroute de Los Angeles à l’heure de pointe mercredi, appelant à un cessez-le-feu.

Bras dessus, bras dessous, ils se sont assis sur la route, bloquant ainsi la circulation et entraînant des embouteillages sur plusieurs kilomètres, dans une ville où la circulation est en temps normal surchargée.

IfNotNow, un groupe qui se présente comme « des juifs américains qui s’organisent pour mettre fin au soutien des États-Unis au système d’apartheid israélien », a placé une ménorah géante sur la chaussée et a chanté, appelant à un « cessez-le-feu immédiat ».

« En tant que juifs, nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors que la population de Gaza est affamée et massacrée en notre nom », a écrit le groupe sur les réseaux sociaux, cité par l’AFP.

« Nous ne pouvons pas tolérer que la vie suive son cours comme d’habitude, alors que les Palestiniens sont assassinés en toute impunité. Nous avons donc bloqué l’autoroute. »

Des images de la manifestation ont montré des échauffourées, apparemment entre des manifestants et des automobilistes. La police est intervenue une heure environ après le début du blocage. Des manifestants ont été arrêtés et conduits jusqu’aux voitures de police qui les attendaient.

Le bilan des martyrs à Gaza dépasse désormais 18.600 personnes, en grande majorité des femmes, des enfants et des moins de 18 ans, d’après le ministère de la Santé.